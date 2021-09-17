{ 17 сентября 2021 }

Ракеты сегодня запускает не только Илон Маск

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Ракеты сегодня запускал не только лишь Илон Маск — Северная Корея нашла время и место сообщить об успешном пуске своего нового изделия. И в этот раз ракета запускается из железнодорожного вагона.

Это, конечно не полноценный БЖРК. Советский РТ-23 УТТХ «Молодец» (по классификации НАТО SS-24 Scalpel) был воплощенным кошмаром как США, так и всего блока НАТО. Именно поэтому ограничение перемещений, а после и уничтожение комплексов стало важным условием договоров СНВ-1 и СНВ-2 со стороны США. Остаëтся загадкой, почему, несмотря на выход России из договора СНВ-2 в 2002 году, в течение 2003—2007 годов все ракетные поезда были утилизированы. Впрочем, вернëмся к Киму.

Самое интересное в корейской ракет — вовсе не способ перемещения, а само «изделие». Дело в том, что новая корейская ракета, как говорится, «до степени смешения» похожа на российскую 9К720, более известную как семейство «Искандер». Для этого не надо быть экспертом — достаточно ознакомиться с одним из видео Министерства Обороны (отметим, что и северокорейская версия телеканала «Звезда» очень похожа на отечественную). Это заставляет сделать вывод о том, что эта ракета умеет не только летать на 800 километров, но и точно попадать в цель.

И если Север нам не врëт, у товарища Кима в самом скором времени появится достаточно неуязвимая «длинная рука», чтобы держать в страхе не только южного соседа и Японию, но и, например, Китай. Расстояние от Пхеньяна до Пекина как раз 800 км. Должно хватить.

Методичка


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