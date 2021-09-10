В этом политическом сезоне Александр Лукашенко зачастил в Россию настолько, что это начало бросаться в глаза.

С одной стороны — а куда ему ещë ездить, если после посадки Протасевича (в самолëте) и почти десятка оппозиционеров (на 10 лет и больше) не привечают даже в Киеве? С другой, возникает вопрос: «А во сколько это всë обойдëтся папаше Дорсету»? То есть нам с вами и российскому бюджету.

В перечне программ интеграции так часто повторяется слово «гармонизация», что поневоле трудно удержаться от определения «баян». Мы всë это определенно где-то видели, ещë 26 лет назад. И когда сейчас нам пытаются «впарить» старые декларации под новыми обложками становится даже как-то обидно — неужели они все там думают, что русские такие тупые и невнимательные, точь-в-точь как в стендапах опальных блогеров?

В итоге главным числом становится не количество поз интеграции, а цена на газ, которая на данный момент почти в 4 раза ниже биржевых. И все прекрасно понимают, за чей счëт эта разница.