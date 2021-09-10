{ 10 сентября 2021 }

Государство выделит помощь производителям видеоигр

Рубрики: [Telegram]  [Игры]  

РИА Новости уточняет, что господдержка через новый фонд будет идти продуктам, которые популяризируют русскую культуру и историю.

Понятно, что популяризация культуры — это субъективная вещь, поэтому сторонники всеобщего соблюдения стратегии национальной безопасности получают новый фронт работы. Кино, театральные постановки, выставки уже во внимании различных патриотических структур. Теперь им придётся проверять на вшивость и компьютерные игры.

Популяризация русской культуры и истории в видеоиграх идёт ещё со времён появления «Калинки» в тетрисе, но она явно не всегда согласуется с сегодняшними представления лоялистов, что такое патриотический продукт. Например, если в игре есть возможность воевать против России в Третьей Мировой войне или, что хуже, Второй Мировой — она должна получать госфинансирование или нет? Какие критерии? Таким структурам, как общественный совет при минкультуры, будет чем заняться зимними вечерами.

Методичка


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