{ 2 августа 2021 }

Белоруссия эпохи позднего Лукашенко

Рубрики: [Telegram]  [политика]  [Спорт]  
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Белоруссия эпохи позднего Лукашенко в очередной раз подтвердила свою репутацию европейской Северной Кореи. В этот раз — на токийской Олимпиаде.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская приехала в Японию, чтобы пробежать две дистанции: 100 и 200 метров. Но уже в Токио выяснилось, что Олиимпийский Комитет Белоруссии заявил бегунью еще и на эстафету 4 по 400 метров. Всë дело в том, что у федерации элементарно не хватило спортсменок, сдавших достаточное количество учëтных допинг-проб, необходимых для участия в Олимпиаде, поэтому место в заявке решили заткнуть Тимановской. Спортсменка справедливо возмутилась таким способом распределения ответственности, тем более, что 400 м Тимановская попросту не бегает. Критику белорусских функционеров девушка изложила в сториз Инстаграма. И завертелось.

Если кто не знает, Олимпийский Комитет Белоруссии возглавляет Виктор Лукашенко. А на последних выборах президента НОК (в феврале 2021 года) выбор у голосовавших был между Виктором и Александром Лукашенко (всë как в жизни). И всë сейчас указывает на то, что Лукашенки не стали разбираться, кто там в Токио, ТиМановская или ТиХановская, а сразу решили: «Мочить».

В воскресенье НОК снял спортсменку с Олимпиаду. В потрясающем воображение (но отнюдь не удивительном) телефонном разговоре, выложенном на канале «Ник и Майк» главный тренер сборной Беларуси Юрий Моисевич и заместитель директора республиканского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике Артур Шумак уговаривают Тимановскую вернуться домой «по тихому». В качестве аргументов используется опыт Кутузова и Наполеона, противопоставление божественного смирения и дьявольской гордыни, главный тренер Моисевич клянется детьми и даëт голову на отсечение в качестве гарантий безопасности спортсменки, при этом настойчиво требуя от Тимановской вернуть 150 долларов, выданных в качестве «суточных».

Чуть позднее Тимановскую попытались посадить на самолëт, чтобы вывезти транзитом через Стамбул в Минск, но после заявления спортсменки в дело вмешалась японская полиция, так что самолëт улетел без мятежной бегуньи, а саму Кристину из отделения полиции по еë просьбе доставили на территорию посольства Польши в Японии. Белорусская легкоатлетка Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную польскую визу. Теперь осталось добраться в Варшаву и здесь, в какой-то мере, Тимановская должна быть благодарна Роману Протасевичу — транзитные самолëты УЖЕ облетают Беларусь стороной, а так бы по пути в Польшу были бы возможны новые варианты с «письмами ХАМАС».

В целом, градус абсурда ситуации таков, что от комментариев не удержались даже в эфире федеральных каналов, так, в частности, Дмитрий Губерниев в эфире Матч ТВ сказал, что в таких ситуациях в приоритете должны оставаться интересы спортсменов. Такими темпами следующий «Славянский базар» может пройти уже без Губерниева. Впрочем, едва ли это самая большая проблема Белоруссии и белорусов. Самая большая проблема у них в Минске.  

Методичка


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