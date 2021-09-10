{ 10 сентября 2021 }

Суета вокруг «Бурана»

Рубрики: [Telegram]  

Вокруг «Бурана-2», догнивающего свой век на Байконуре, вновь развернулась инфосуета. Суета неочевидных целей, но вполне знакомого свойства — Дмитрию Рогозину захотелось животворящего пиара.

В реальной космонавтике новости каждый раз «на грани». Модуль «Наука» долетел, но не сразу понял куда. Российский сегмент борется с трещинами, а сегодня даже слегка подымил пластиком. Ракеты как бы есть, но ракетная программа «Atlas» свернута, а вместе с ней иссякли и платежи за двигатели РД-180.

В этой ситуации «спасение «Бурана» выглядит идеальным имиджевым кейсом — у Казахстана очевидно нарисовался «должок» в виде активности блогеров-нацистов и блюстителей чистоты казахского языка и крови, пора бы взять с южного соседа если не территориями, то хотя бы натурой в виде старых «Буранов» (орбитер и полноразмерный макет).

Ведь мало кто вспомнит о том, что ещë 10 лет назад почти такой же «Буран» был перевезен с причала НПО «Молния» в Жуковский, показан на МАКСе, после чего оказался позабыт и позаброшен даже ещë в более худших условиях, чем его казахский собрат — на Байконуре есть хотя бы крыша над головой, а пустыня вокруг обеспечивает куда более лучшие условия хранения, чем смена времен года в Подмосковье.

Что имеем — не храним, потерявши — ищем у соседей.

Методичка


Похожие посты:


  1. СУЕТА ВОКРУГ ПИРОГА. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ

    2. СУЕТА ВОКРУГ ПИРОГА. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ

    Читая программы ведущих избирательных объединений, нельзя не обратить внимание на то, что проблемы институциональных изменений в экономической сфере, и в первую очередь вопросы преобразования отношений собственности (о которых в основном и пойдет разговор), не являются сильным местом в [Читать...]


  2. «Кармина Бурана» прозвучит в «Крокусе» со спецэффектами

    3. «Кармина Бурана» прозвучит в «Крокусе» со спецэффектами

    Итало-российское шоу «Кармина Бурана» и Syphony Spectacular возвращается в Россию. 26 ноября 2015 года на сцене московского зала Crocus City Hall прозвучит легендарная кантата Карла Орфа, а также шедевры классики — «Болеро» Равеля, «Ода к радости» Бетховена, «Так [Читать...]


  3. Вокруг Земли на мотоциклах

    4. Вокруг Земли на мотоциклах

    Шотландский актер Юэн Макгрегор активно продолжает готовиться к своему кругосветному путешествию, которое, предположительно, стартует на днях и продлится около трех месяцев. Напомним, что в качестве вида транспорта Макгрегор и его лучший друг, актер Чарльз Бурман (сын известного режиссера [Читать...]


  4. Новогодняя суета сует

    5. Новогодняя суета сует

    Вчера на российские экраны вышел новый фильм Герри Маршалла «Старый» Новый год». Действующих лиц много, всех не упомнишь, но все они – жители города Нью-Йорка. В последний день уходящего года одни мечтают решить проблему, которая беспокоит их последние [Читать...]


  5. Ситуация вокруг Донбасса накаляется

    6. Ситуация вокруг Донбасса накаляется

    Ситуация вокруг Донбасса накаляется с каждым днём. Дошла неразбериха в головах у киевского руководства до такого уровня, что оно готово на любую провокацию на местах, лишь бы американцы на него внимание обратили. Ну, они в итоге обратили на [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»