Суета вокруг «Бурана»

Вокруг «Бурана-2», догнивающего свой век на Байконуре, вновь развернулась инфосуета. Суета неочевидных целей, но вполне знакомого свойства — Дмитрию Рогозину захотелось животворящего пиара.

В реальной космонавтике новости каждый раз «на грани». Модуль «Наука» долетел, но не сразу понял куда. Российский сегмент борется с трещинами, а сегодня даже слегка подымил пластиком. Ракеты как бы есть, но ракетная программа «Atlas» свернута, а вместе с ней иссякли и платежи за двигатели РД-180.

В этой ситуации «спасение «Бурана» выглядит идеальным имиджевым кейсом — у Казахстана очевидно нарисовался «должок» в виде активности блогеров-нацистов и блюстителей чистоты казахского языка и крови, пора бы взять с южного соседа если не территориями, то хотя бы натурой в виде старых «Буранов» (орбитер и полноразмерный макет).

Ведь мало кто вспомнит о том, что ещë 10 лет назад почти такой же «Буран» был перевезен с причала НПО «Молния» в Жуковский, показан на МАКСе, после чего оказался позабыт и позаброшен даже ещë в более худших условиях, чем его казахский собрат — на Байконуре есть хотя бы крыша над головой, а пустыня вокруг обеспечивает куда более лучшие условия хранения, чем смена времен года в Подмосковье.

Что имеем — не храним, потерявши — ищем у соседей.