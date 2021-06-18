{ 18 июня 2021 }

ТАСС не устраивает режим Лукашенко

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Сегодня глава МИД Белоруссии Владимир Макей ответил на вопрос ТАСС, почему Белоруссия не аккредитовала корреспондентов государственного агентства. Макей на голубом глазу, не стесняясь, что он находится в России, обвинил ТАСС в неправильном освещении событий в Белоруссии.

«Что касается тех персон, которые вы предлагаете [аккредитовать от ТАСС], то, к сожалению, на наш взгляд, они, опять-таки буду откровенен, не вполне соответствуют тем критериям, которым должны соответствовать журналисты. Поэтому надо садиться и думать. И потом, в последнее время ТАСС, в нашем понимании, иногда в отношении Беларуси допускает такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже “Радио Свобода”», — заявил Макей в присутствии Сергея Лаврова, который промолчал.

Представить себе заголовок ТАСС по отношению к Белоруссии, который эмоциональнее «Радио Свобода», сложно. Но зато понятно, как относится режим Лукашенко к российским СМИ. Не только КП является вражеским изданием, которое запрещено печатать в Минске, но даже безобидный ТАСС не устраивает. МИД РФ не возражает по этому поводу: Лукашенко можно безнаказанно бороться с российскими государственными СМИ, указывать им, как работать — Латвия позавидует белорусским властям.

Методичка


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