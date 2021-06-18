ТАСС не устраивает режим Лукашенко

Сегодня глава МИД Белоруссии Владимир Макей ответил на вопрос ТАСС, почему Белоруссия не аккредитовала корреспондентов государственного агентства. Макей на голубом глазу, не стесняясь, что он находится в России, обвинил ТАСС в неправильном освещении событий в Белоруссии.

«Что касается тех персон, которые вы предлагаете [аккредитовать от ТАСС], то, к сожалению, на наш взгляд, они, опять-таки буду откровенен, не вполне соответствуют тем критериям, которым должны соответствовать журналисты. Поэтому надо садиться и думать. И потом, в последнее время ТАСС, в нашем понимании, иногда в отношении Беларуси допускает такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже “Радио Свобода”», — заявил Макей в присутствии Сергея Лаврова, который промолчал.

Представить себе заголовок ТАСС по отношению к Белоруссии, который эмоциональнее «Радио Свобода», сложно. Но зато понятно, как относится режим Лукашенко к российским СМИ. Не только КП является вражеским изданием, которое запрещено печатать в Минске, но даже безобидный ТАСС не устраивает. МИД РФ не возражает по этому поводу: Лукашенко можно безнаказанно бороться с российскими государственными СМИ, указывать им, как работать — Латвия позавидует белорусским властям.