О «Мёртвой руке» врага и будущем страны

Наблюдая за дичайшими вывертами украинской политики, не покидает смутное ощущение, что мы имеем дело не с нормальными людьми, а с какими-то зомби или инопланетянами. До того их действия ни в какую логику не укладываются… Дуркуют так, что Кащенко по ним плачет. Вылечить бы их там всех, которые этой несчастной страной заправляют, или хотя бы пристрелить из жалости, чтобы нормальным людям жить не мешали? Хотя так удивляться будут… Особенно Зеленский, у которого и так лицо пожизненно имеет обиженно-удивлённое выражение. Ну, с ним, с выражением этим, в случае чего, к стенке и пойдёт. Заслужил. Причём не один, а в большой, тёплой компании сподвижников и предшественников, среди которых, первое дело, Кравчука не забыть…

Впрочем, про этих псов шелудивых, что говорить? Они свой конец найдут. Что до затронутой темы, пытаясь нащупать опции, позволяющие разобраться без особого кровопролития с закидонами украинского начальства, чем, надо отдать ему должное, начальство российское озабочено (по мнению автора, зря, поскольку крови в итоге прольётся много больше, но кто он, автор, такой, чтобы кому-то что-то советовать?), стоит всё-таки трезво понимать, с кем мы имеем дело. Тут нам противостоит не просто компания ворюг и жлобов, но идеология австро-венгерского генштаба, разработанная ещё перед Первой мировой для раскола населения Российской империи и борьбы с пророссийскими настроениями собственных русинов, от которых в итоге вообще мало что осталось.

От Австро-Венгрии, впрочем, тоже. Но это уже не столь важно. Можно считать, что мы имеем дело с её «Мёртвой рукой», которая достала старого врага через десятилетия после того, как империи Габсбургов не стало. В самом деле: кто в Вене или Будапеште, Праге или Братиславе, не говоря уже о балканских осколках помянутой империи «лабанцев» (кто помнит доброго старого «Капитана Тенкеша», тот поймёт), помнит о тех, кто разрабатывал проекты развала дореволюционной, ещё царской России? А ведь в Гражданскую эти идеи на Украине проросли и привели к жутким последствиям. А уж в Отечественную… Впрочем, Шикльгрубер, ещё до того, как стал известен всему миру, как Адольф Гитлер, тоже был из Австрии, как и Отто Скорцени, и многие из отцов нацизма.

С ними нам и придётся воевать. Никуда не денемся. Они-то нас точно в покое не оставят и давить с того света будут, пока не останется кто-то один. И что в Киеве вспоминают не Франца-Фердинанда и не Гитлера, а Петлюру, Бандеру и Шухевича — не суть важно. Время так и не похоронило своих мертвецов. И кто теперь виноват в том, что наши собственные призраки, от покойного последнего императора до служивших фюреру генералов Власова и Краснова, встали с бывшими смертельными врагами России в едином строю, в борьбе с большевиками и их наследием, которым был Советский Союз? Борьба с собственным прошлым и его перевирание в угоду невесть каким идеям невесть по кому и чему ностальгирующей сволочи, к добру не приводит. Вот и имеем то, что имеем.

Американцы, понятное дело, украинское начальство крышуют, как только могут. И прибалтийское с молдавским. И грузинское. И белорусскую оппозицию. Да и вообще всех тех неонацистов и местных националистов, религиозных фанатиков и сепаратистов, которые им могут пригодиться против Москвы. А чего им этим не заниматься? Они и нацистов спасали и использовали, пока те были в состоянии бороться против СССР. Примирения решило наше начальство поискать с собственной историей, для чего её искурочило, пытаясь найти обоснование того, что в погоне за личной властью предало страну, чем Борис Николаевич Ельцин сотоварищи в веках и останется, несмотря ни на какие панегирики его правлению? Ну-ну.

Не будет нам мира ни под оливами, ни под ёлками или берёзами, пока не озаботится начальство, судя по всему, не нынешнее, а невесть какое, если, конечно, страна не продолжит разваливаться, восстановлением влияния на потерянных сегодня территориях. Либо там будет командовать враг. Как его будут конкретно звать, под какими знамёнами и лозунгами он будет выжигать всё, что там осталось от некогда единой страны, будь то Российская империя или Советский Союз, неважно. Европейцы это будут, американцы или турки, которые рвутся прибрать, что только можно, от нашего бывшего государства, не суть. Разве что, Иран и Китай от нас особо ничего не хотят, да Япония мало на что претендует. Впрочем, Китай своё почти собрал — ему только Тайвань остался, а остальное он торговлей доберёт.

Вот с Пекина бы нам и пример взять, да некогда нашим начальникам. Всё делят активы, да с потенциальными конкурентами разборки ведут. Опять же, кто из наших новых дворян, чиновников, да верхних бояр, придворных, на самом деле страной интересуется? Они на ней зарабатывают, а не строят её, хотя и говорят обратное. Бескорыстное служение отечеству, не их удел. А зачастую похоже, что и корыстное тоже. Кто европейские проекты лоббирует, кто американские (теперь, правда, поменьше — спасибо, попытались те нашего Первого скинуть, и тот на них окрысился), кто турецкие… А тут ещё внутренняя конкуренция и драка за власть и бюджеты, да криминал, которому вообще всё равно, кто нами править будет… Ну, поглядим, что будет. На Украине это как раз и выяснится.