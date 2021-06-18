Сегодня произошло достаточно уникальное законодательное событие — президент наложил вето на одобренный Советом Федерации закон об усиленной ответственности СМИ за фейки. Событие действительно «из ряда вон» — президент чрезвычайно редко «заворачивает» законы с помощью вето, в последний раз это произошло в 2016 году.

Закон о фейках предполагался к принятию специально под осенние выборы (на этом делал особый акцент один из его авторов Евгений Ревенко) и, согласно последним веяниям, был составлен с презрением к логике и презумпции невиновности.

Пока что самая дикая версия — власть не очень уверена в том, какими словами и фактами ей общаться с народом в самое ближайшее время. Что, например делать с тем, что президент сказал о коктейлях Молотова. Если президента процитировать прямо сейчас, СМИ станет распространителем фейков. И редактор сядет. И с кем тогда работать?

С другой стороны, президента могла не устроить мягкость и размытость формулировок. Хотя чем более размыты формулировки, тем проще вписать в эти рамки как можно больше неудобных СМИ.

Такую бы дотошность применить к поправкам к закону об оружии. Закон-убийца, где между возрастом и переделками кто-то очень заинтересованный и понимающий спрятал формулировки, уничтожающие значительную долю рынка гражданского оружия и отечественных производителей, успешно прошëл третье чтение и отправился в Совет Федерации. Вот здесь бы внимание к деталям не помешало.