{ 2 сентября 2021 }

Общество знание

Рубрики: [Фейсбук]  

Словосочетание «Общество знание» инерционно отдаёт затхлостью, усыпанными перхотью плечами пожилого докладчика, на крайняк «Альтистом Даниловым». Инерцию эту бьёт как хочет открытый урок Мишустина в рамках этого самого «Общества». Плотность речи и мыслей у лектора завораживает.

Молодёжи лекция эта должна заходить, как дети в школу. Некоторые термины, которыми премьер пересыпает мне неведомы — новояз.

Мишустин технократ. На поляну идеологии даже не суётся. Наверное правильно делает. Для современной молодёжи, да и для некоторых замшелых нас само слово «идеология» звучит дико. Даже хорошо, что руководители не пугают общество спорными для сознания словами. Надеюсь, со временем и до идеологии доберёмся, не всё же оставлять бездушной и экстерриториальной цифровизации.

В контексте услышанного сейчас по России 24 (и не смейтесь), могу продолжить бесконечный наш спор с одним моим дружком «всёпропальщиком» утверждением — мы на подъёме, не всё идеально, но тенденции обнадёживают. Во всяком случае, что касается экономики, движемся верно — за речью Мишустин маячило так и не произнесённое слово «Госплан».

Карл Шуман


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