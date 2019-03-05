Менеджер Леруа Мерлен Галина Панина в прошлом году что-то написала в фейсбуке про тупую вату.
Впоследствии она об этом пожалела. В результате медийного скандала французским работодателям пришлось девушку уволить.
Кейс Паниной стал прецедентом. Российское общество ранее с феноменом общественной травли никогда не сталкивалось. А теперь этот стало обычным делом.
То, что год назад казалось всего лишь нелепым и пустым медийным поводом, нынче является профессиональным смертным приговором, волчьим билетом и пропуском в ад.
Одно неосторожное слово, чуть больше эмоций, чем необходимо, капельку пьяной искренности – и тебе конец.
Падают сраженные невидимым снайпером пиарщики, топ-менеджеры в слезах деактивируют аккаунты в соцсетях, зализывают моральные раны средней руки депутаты и даже вице-спикеры многословно извиняются и каются.
Корпорации тоже уяснили, что с медийной толпой спорить бесполезно и оступившегося акеллу проще сразу пристрелить, а его труп разорвут в клочья набежавшие шакалы из соцсетей.
Дело юриста из Роскосмоса Станислава Жаркова рассматривала целая комиссия по этике и уже рекомендовала Рогозину его уволить.
Вся вина начальника департамента заключалась в том, что в каком-то рядовом фейсбучном сраче он удачно придумал тему про быдло и скотобазу из пятиэтажек.
И все. Я много раз писал вещи куда худшие. Я оскорблял чувства больших социальных групп, народов, и этносов, не говоря уже же о личностях моих собеседников и членов их семей. Кого это волнует?!
Соцсети питаются хайпом. Без хайпа – они превращаются в унылые одноклассники.
Если тебя гадину оскорбляет чужое мнение – иди убейся об стену и читай букварь. А нет – завали хлебало.
Гражданское общество, которое может огрызаться только на безымянного офисного хомяка или футболиста Кокорина, достоинства не имеет и оскорбить его нельзя. Такому обществу можно и нужно плевать в рожу и вытирать об него ноги, пока оно не придет в себя.
Гражданское общество
Менеджер Леруа Мерлен Галина Панина в прошлом году что-то написала в фейсбуке про тупую вату.
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