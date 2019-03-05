‎”Гражданское общество – это когда не бывает чужих детей и чужих бед” – гласит заголовок в Citizen K. Какая прекрасная наивность. Гражданское общество (равно как и “демократия” как таковая) как раз таки и начинается с жесточайшего деления на [Читать...]

В публикации, озаглавленной «Гражданский пустырь» («Российская газета», 16.11.10 г., стр. 3), ответ на этот вопрос дан такой (суть): нельзя, так как НЕКОМУ его создавать (следует подчеркнуть – НЫНЕ). И с этим утверждением, пожалуй, нельзя не согласиться. Тем немногим, [Читать...]

В нормальном обществе уровень доходов человека прямо пропорционален той пользе, который человек этому обществу приносит. В случае с Ксенией Собчак, Боженой Рынски и т.д. я вижу прямо противоположное – чем больше человек гадит, тем лучше живет. Вопрос: долго [Читать...]