Где находится Кабо-Верде?

Это направо от Африки. Или налево. Всего в 600 км. Можно сказать, рукой подать. Удобное уютное место. Восходы там, закаты.. Луна опять же.. И всего полмиллиона жителей. На сколько-то там островов.

Из достопримечательностей — Сезаре Эвора. Та чернокожая старушка, которая пела босая. И еще покуривала и попивала на сцене. Умерла лет несколько назад. Мне ее очень рекомендовали для просмотра и восхищения. Есть такие сентиментальные любительницы Улицкой, Рубиной, Коэльо и Мураками ( кстати это не один и тот же?), и конечно этой Сезаре.

Ну Сезаре и Сезаре. Наши бурановские бабки и покруче будут. И все ж не босые.

К чему я про Кабо-Верде? да все ж про Поклонскую — стальную леди мироточивых монаршьих бюстов. В ленте прочитал, что это еще шаг в ее карьере. дескать, все так идут — сначала ГД, потом послом куда-нибудь, а потом уже в Кремль возьмут. Как Матвиенко.

Дескать, в МИДе кадровый голод, а тут такие ценные кадры пропадают. Надо усилить дип. корпус.

Увы. Посмеялись над Натальей. Весело так — с издевкой. Дескать, хороша Наташа, да не наша. Не умеет в команде работать. Да и Бог здравым умом не наделил. Да и вообще никаким. Разве что— птичьим. Например, колибри. Так и пропорхала депутатский срок.

Не в Крым же возвращать. Опять там что-нибудь навертит-накрутит. Галька на пляжах мироточить станет, Крабы станут клешнями голосовать против пенсионной реформы. Опять же женихи из Японии повалят на завлекательные фоточки бывшей прокурорши.

В общем, женщину надо прятать от соблазнов. На остров. И подальше.

И чтобы перед глазами был хороший пример. Бессребренницы. Ну которая с босыми ногами. Может, чем у и научит Наталью. Ну хоть стилю. И скромности.

А климат там хороший — почти как в Крыму.

Главное, что далеко и уединенно. И девушка хорошая. Будет генеральский мундир на пляже выгуливать. Босыми ногами.

Это я вовсе не издеваюсь над Натальей и ее гонителями из Гос. Думы.

Это я просто понимаю — вот так девушку выташищь на политическое поприще, даже в партию примешь — а она начнет фиги крутить из генеральского мундира. Со значением. Дескать, я вам Крым вернула. Могу и монаршую семью вернуть. На царство. Я с ними знакома и уже пообещала.

Вот поэтому, я думаю, мидовский народ лихорадочно искал вакансию на остров. Чтоб подальше. И с хорошим примером.

Нашли, наконец-то. Может, приживется.