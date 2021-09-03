Пришли на карту десять тысяч

Все! Я подкуплен. И как барашек пойду голосовать. Но это я. Потому что мягкотелый и порядочный.

Есть среди нас — пенсионеров — истинные львы. Те — ни в жисть. Так и пишут, дескать, деньги-то возьму, а голосовать буду только не за «Единую Россию». Потому что не фиг.

И я с ними солидарен.

Потому что главное — это не дела. Это обещания. Ну что такое эти 10 тысяч? Бумажки. Которые просто так выдал всем глава государства, он же и куратор и вдохновитель партии «Едина Россия».

А вот Миронов и партия Прилепина «Взаправду» — это настоящая сила. Они так честно всем обещают по 10 тысяч — ежемесячно. Так и говорят, что УЖЕ письмо написали. Наверно, Президенту. Чтобы он кассу открыл.

Я вообще смотрю на честное лицо Миронова — и верю. Сильно верю. В его желание опять сидеть в ГД. Теперь с новыми товарищами. Вот только надо быть пооригинальнее.

Обещать что0нибудь такое — эдакое. Например, каждой одинокой женщине — по состоятельному мужскому члену из партии«Взаправду» или хотя бы из других мелких партий. Но состоятельных. Мужикам — по яхте Абрамовича и личному гарему. Школьникам — по купленному диплому. Студентам — билеты в Силиконовую долину. Пенсионерам — по личному продуктовому магазину. В пользование. Бесплатно.

А то все как-то скучно, девочки.. Прохиндеи, но без фантазии.