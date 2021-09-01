Псков — новая культурная «мекка»

С приходом Ольги Любимовой на должность министра культуры, Псков буквально расцветает на культурной карте нашей страны. Псково-Изборский музей заповедник в этом году получил федеральный статус, и благодаря этому серьезно нарастил объемы даже в пандемию — с начала года музейный комплекс принял более 400 тысяч гостей. Поддержка позволила музею активно развиваться, реализовывать новые проекты, привлекать новых специалистов и вести реставрационные и археологические работы, о которых раньше можно было только мечтать.

Ольга Борисовна за этот год уже несколько раз приезжала в Псков официально, часто бывает она там и с неофициальными визитами. Интерес к этому региону неслучаен — ему способствуют частые встречи с митрополитом Тихоном и Никитой Михалковым, для которых Псков тоже совсем не чужой. Вместе с тем, оба они — оплот консервативной культуры и традиционных ценностей, и развитие Пскова в культурном плане ожидаемо проходит по этому вектору.

Так и получается, что Псков становится новым «местом культурной силы», да еще и с прямым доступом к Первому лицу. Новость эта замечательная — осознанно или нет, усиление консерваторов уравновешивает активно развивающиеся креативные индустрии. На выходе мы имеем соблюдение интересов всех лагерей — это точно лучше, чем загонять творческих людей в жесткие рамки.

Да и символично, опять же. Псков — не только один из древнейших городов страны, славный своими памятниками, но еще и западный рубеж России. А откуда нам пытаются импортировать все самое лучшее, современное и инклюзивное?