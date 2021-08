Культурная логистика

Картина Таира Салахова «Тебе, человечество!» (1961), монохромные граффити Валерия Чтака и реплика мурала «Будущее прошлого/The Future of the Past» Миши Most — украсили транспорт компании Fine Art Way. Так выглядит новый любопытный проект коллаборации бизнеса с художниками, названный «Следуй за искусством».

Будь это производители газировки или туши для ресниц — мы бы, пожалуй, прошли мимо. Но компания FAW для мира культуры — не совсем посторонняя: она занимается профессиональной перевозкой произведений искусства и теперь просто решила возить их не только внутри, а и как бы снаружи.

Выглядит стильно, отсылает к раскрашенным дворовым граффити грузовикам, а заодно предостерегает: «внутри не баклажаны, ребята — сбросьте-ка скорость, пока головой в эрмитажное полотно не влетели».

Предлагаем расширить горизонты и изображать произведения искусства на каждой фуре и трамвае, причем с указанием авторства и краткой истории создания. Через несколько лет наши автомобилисты станут самыми главными авто-эстетами в мире, а дальнобойщики будут спорить с кондукторами о разнице между импрессионизмом и экспрессионизмом.