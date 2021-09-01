«Инновация-2021». В Нижнем наградили всю Россию

В Нижнем Новгороде в этом году в честь 800-летия проходит великое множество ярких событий, но «Инновация» — особый случай, ведь государственная премия вручается уже в 16-й раз. Организаторами награждения премии традиционно выступают ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГЦСИ «Арсенал» (филиала ГМИИ) и Правительство Нижегородской области.

С 2019 церемония проводится в Нижнем Новгороде — и, судя по всему, останется там на долгие годы. Символизм — в каждой детали, включая место проведения: центральное отделение Почты России. Локация с помощью мультимедийного танцевального перформанса (под руководством Александра Сильвестрова) отразила главную тему коммуникации человека и искусства, современных технологий и чувств, мастеров и начинающих художников, зрителя и артистов.

«Инновация-2021» — это 460 заявок и семь победителей в разных номинациях.

«Проект года». Выставочный проект «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России» (куратор — Юлия Аксёнова; координатор — Елизавета Павлычева; продюсер — Анна Ялова). ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург.

«Куратор года». Анна Буали, Анастасия Буланова, Алина Стуликова, Ольга Шишко. Онлайн-проект «100 способов прожить минуту». ГМИИ имени А. С. Пушкина, Москва.

«Художник года». Сергей Филатов. Персональная выставка «Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура». НГХМ, Новосибирск.

«Региональный проект». Выставка «Прометей космического века» (Дина Ахметова, Анастасия Максимова, Янина Пруденко, Кирилл Светляков). Галерея современного искусства ГМИИ РТ (Казань).

«Новая генерация». Елизавета Коновалова. Проект «Свобода. 1919. 2020». ЦТИ «Фабрика», Москва.

«Образовательный проект». Публичная образовательная программа и выставка «Иди» (Александра Бубнова, Никита Гойнов, Пётр Стабровский, Анастасия Шипицина). МСИ PERMM, Пермь.

«Книга года». Андрей Смирнов, монография «В поисках потерянного звука. Экспериментальная звуковая культура России и СССР первой половины ХХ века».

Вручались также специальные призы и премии:

«За вклад в развитие современного искусства» — художнику Николай Полисскому, работы которого положили начало арт-парку «Никола-Ленивец» в Калужской области (более ста проектов за 20 лет). Художник также получил спецприз от правительства Нижегородской области и предложение создать объект на тему «природы в городе» в следующем году.

«За поддержку современного искусства России» — Петербургскому благотворительному фонду культуры и искусства «ПРО АРТЕ» и лично его основательнице Елене Коловской.

Специальный приз от Французского института при посольстве Франции в России — Евгения Ржезникова за инсталляцию «Мёртвые души. Картотека гоголевских ландшафтов Российской Империи».

Нижний Новгород становится одним из главных центров современного искусства в России. Масштабные празднества открыли город для художников и артистов, которые — уверены — в будущем еще не раз посетят город со своими проектами.