Нашла «Коса» на камень

Ознакомились с первыми сериями многообещающего хита от Kion «Коса» — и традиционно составили мнение.

На Куршской косе происходит кровавое убийство молодой девушки. Все бы ничего, но пару десятков лет назад подобное уже случалось — маньяк тогда ушел безнаказанным, и дело осталось нераскрытым. За расследование нынешней трагедии берется следователь(ница) Ева и журналист Роман, который прежде уже сталкивался с убийцей. Традиционно в параллели герои пытаются побороть своих демонов.

Заметили своеобразный тренд — «синдром Инстаграма» все глубже проникает в киноиндустрию. Отсюда получается, что правдоподобностью жертвуют в угоду эстетике. Если девушка работает в силовых структурах — значит как минимум фотомодель. Если у нее дом — это будет суперсовременный лофт из журнала. Если машина — то, конечно, «корвет» (много рядовых следователей видели на суперкарах?). Отделение СК тоже стоило несколько миллионов долларов. Словом, с Инстаграмом явно перестарались — и от этого происходящему не очень-то веришь. То же и с сюжетом об очередном маньяке, благо слишком уж много их развелось на просторах телевидения.

Все остальное тоже вызывает легкое дежа вю. Суровая холодная героиня? Так это мы видели в «Мосте». Прилизанный, из каталога Калининград, которого нет в природе? Явный референс к «Налету». Следователи с проблемами и ритуальные убийства? Посмотрите «Водоворот». Глубокие инсайты, озаряющие на месте преступления? Передайте привет от «Ганнибала».

Подытоживая, можем сказать так — картинка очень стильная, и задачи «арт-триллера» сериал отрабатывает на 100%. Но откровением вряд ли станет — массовый зритель, скорее всего, не оценит сшитого из всех хитов последних лет «франкенштейна», а вылизанные фоточки в соцсетях не грузят побочкой в виде сценария. За ярким кадром должна быть душа, и тут пока пустовато — не вытягивает проект даже прелестная Линда Лапиньш. Пожалуй, в данном направлении стоило бы ограничиться не таким гламурным, но очень жизненным и правдивым «Хрустальным». Но повторимся — речь идет о самых первых эпизодах, может потом разгонится…

И, учитывая что сериал изначально снимался под стриминг, не можем не спросить — на кой пихать в картину мат, чтобы потом его цензурить?