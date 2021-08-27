{ 27 августа 2021 }

Партийные ролики перед выборами навеяли

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Подумалось тут… Наверное, партийные ролики перед выборами навеяли. Они каждый Б-жий день в эфире. Кто сулит избирателям блага невиданные (чем у него меньше власти и шансов её получить, тем больше сулит). Кто конкретно, в единицах, доступных пониманию нормального человека: сколько дал, сколько даст. Правда, сколько до того взял, никто не рассказывает. Интересно, почему? Кто пугает и грозит. Кто вкрадчиво, с подходом и с душой заезжает. Кто лозунгами забрасывает. Или под известные цитаты из любимых народом фильмов маскируется. Выборы, выборы, кандидаты п-ры… А другой рифмы и нет под это слово. Точен был Шнур, хотя, как всегда, совершенно неполиткорректен. Ну, раз у него это пока проскакивает, значит всё ещё можно.

Так вот, подумалось тут: какое у нашего народа и по какому случаю может быть единство? Оно ни у какого не бывает, но в данном случае говорим о собственной стране. За Путина или против. Или за кого-то ещё — мало ли их? А может, и вовсе ни за кого. Так все осточертели… И это не только по партиям. Глянешь любую, там такое внутри творится — не партия, а террариум единомышленников. Да и с движениями общественными то же самое. Хотя бы «Наши». Кто в лес, кто по дрова. Кто карьеру делает, кто её делал-делал, и даже, вроде, сделал на пустом месте, а потом в эмиграцию лыжи наладил. Глядишь на него — ещё вчера такой был записной патриот, а теперь гражданин Германии, Штатов или Израиля. Сдал мандат и с такой сноровкой сделал ноги… И даже оборотнем его не назовёшь — он всегда таким был.

Уголовники всех типов и видов и люди порядочные, честные (такие тоже есть). Алкаши с наркоманами и трезвенники. Лентяи и работяги. Западники и… назвать нынешних демонстративных «патриотов» славянофилами, язык не поворачивается, а как их называть, непонятно. Те, которые за Киев и те, которые за Донбасс. Люди, которых искренне радует ситуация с Крымом, вернувшимся в состав России, и люди, готовые покончить со своей собственной страной, во имя невесть каких, то ли выдуманных ими самими, то ли им в мозги впечатанных теорий. При этом до смерти обижающиеся, когда их называют пятой колонной или, как теперь модно, иностранными агентами, хотя они ими и являются, причём искренне. Да и само это понятие чисто американское — чего обижаться?

Верующие (и тут ещё большой вопрос, во что!) и атеисты. Ну, или агностики, сиречь сомневающиеся, но ни в чём не уверенные до конца. Ни в том, есть ли Б-г, ни в том, что его нет. Умеренные верующие и фанатики. Люди добрые по своей природе и те, которые всех окружающих ненавидят, неважно, за что. Щедрые и жлобы. Берегущие природу и те, которые вокруг себя гадят, не задумываясь, лишь бы им за это ничего не прилетело. Интернационалисты и ярые националисты, неважно, какого толка. Они все одинаковы. Разве что, одни для самих себя находят, кто во всех их бедах виноват, и их тихо ненавидят, а другие готовы этих людей загрызть. И, бывает, что на практике, даже детей. Нацистов у нас тоже хватает. Хотя маловато коммунистов, по крайней мере, настоящих. А жаль.

Бюрократы, для которых без писаного распоряжения свыше и инструкции, за которую они могут спрятаться, ничего произойти не может и не должно. Хоть тони у них на глазах, хоть гори синим пламенем, хоть убивать тебя будут — с места не сойдёт, если именно ему этим заниматься вышестоящим начальством не велено. И люди неравнодушные, которые всегда придут на помощь, не дадут пропасть и за это ничего ни от кого не ждут. Хотя именно им, как правило, никто даже доброго слова не скажет — наоборот, их, по большей части, окружающие считают юродивыми, при том, что именно на таких людях всё в этом мире держится. Ну, что поделаешь… Не приспособлены мы строем ходить и хором петь. Не та страна. Но, может, оно так и должно быть? Не дай Б-г, было бы иначе. Передушили бы друг друга…

Евгений Сатановский


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