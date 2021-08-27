Теракты исламистов в аэропорту Кабула

Катастрофа с терактами исламистов в аэропорту Кабула подвела черту не под операцией Соединённых Штатов в Афганистане, которая окончилась бесславным провалом, что бы по её поводу ни говорили американские политики. Она вбила осиновый кол в веру каких угодно союзников, соперников, противников и открытых врагов американцев в то, что армия, разведка и государственный аппарат этой страны что-то стоят. Чего явно и добивались те, кто эти теракты организовал. До такой степени не контролировать ситуацию? Не иметь ни сил, ни возможностей противостоять врагу? Да что там! Не иметь представления о том, кто он вообще такой?! Так подставить людей, которые верили и надеялись на Америку?

Соединённые Штаты умеют воевать с государствами, которые они могут разрушить. Чем все свои войны подряд и занимаются. Они не умеют воевать с партизанами и диверсантами. Ничего не могут и не смогут противопоставить современным террористам, которые действуют другими методами, чем индейцы прерий и Скалистых гор. Нет, если бы армия США воевала против апачей позапрошлого века, у тех не было бы ни единого шанса. Но не против боевиков с Ближнего Востока века нынешнего. И, главное, Америка не способна создать ничего, что было бы устойчивым государственным образованием — её в этом преследует провал за провалом, от первой в ряду экспериментов такого рода Либерии до Ирака и Афганистана.

Много воровства, много болтовни, много вранья, колоссальная коррупция — фирменные знаки переустройства мира по-американски. Правильно Америку погнали из всех стран Юго-Восточной Азии. И правильно будет, когда её вышибут с постсоветского пространства, а затем из Европы, с Дальнего Востока, из Персидского залива и вообще отовсюду, где сейчас американцы держат свои войска и военные базы. Нету от них ни толку, ни проку. Ничего нет, кроме гор никому не нужного оружия, которое в итоге достаётся тем, кто против Америки воюет, и набитых деньгами карманов местных чиновников и самого американского начальства. Да оно и понятно. Воевать как положено, согласно азам военной науки, судя по всему, американцы окончательно разучились. Да и весь блок НАТО не лучше.

Нет, реклама всего того, что они делают, у них на высоте. В этом они преуспели, как никто другой. Но сама по себе американская политическая система не заточена ни на что, кроме вранья, воровства и спекуляций разного рода. Она сегодня и с внутренними проблемами Америки справиться не может. Куда ей к другим лезть! При этом лезут. Причём ко всем сразу. И ведь наши собственные идиоты её 30 лет бездумно пытаются копировать, а в некоторых секторах и направлениях этим до сих пор и продолжают заниматься! Отчего ни удовлетворения от американского позора в Кабуле, ни чувства успокоения и надежды на нормальное будущее БЕЗ Америки, нет. Скорее, наоборот. Круги по воде от того, что творится в Афганистане, уже идут и ещё пойдут. Россия к ним готова? Это сейчас главный вопрос.