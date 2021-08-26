{ 26 августа 2021 }

Матрешка не является традиционно русской игрушкой

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Матрешка

Мало кто знает, но матрешка не является традиционно русской игрушкой. В конце XIX века жена купца Саввы Мамонтова привезла вкладывающиеся друг в друга куколки из Японии. Именно они дали намек русским мастерам — токарю Василию Звездочкину, который выточил куклу, а также художнику Сергею Малютину — он создал облик матрешки.

С тех пор уже более ста лет эта кукла является иконой фольклора и олицетворяет русский стиль в культурной памяти народа. Рисунки, изображенные на матрешке, символизируют философские составляющие общества: женское начало, время (прошлое и настоящее), религия (форма пасхального яйца), родина, политика, космос и так далее.

По этой причине в Сергиевом Посаде в 2022 году планируют установить памятник Звездочкину. С 1905 года мастер работал в этом городе. Монумент сделает местный скульптор Сергей Сережин. Это будет фигура токаря в человеческий рост, который на станке изготавливает матрешку. При этом колесо станка сможет покрутить любой желающий.

КультRa


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