Талибы и идиоты

Пресса, политики и дипломаты никак не определятся: нынешние афганские талибы — они какие? Хорошие или плохие? Патриоты, победившие Соединённые Штаты и изгнавшие их с родной земли (что радует), или террористы, которые, впрочем, США и в самом деле победили, разрушив миф о том, что эта сверхдержава собой представляет и показав это на самом деле. Тоже, конечно, приятно, но не так. Террористы же… Опять же, пойдут они на север или не пойдут? Ждать от них гадостей на территории России, или нет? И как к ним Москве вообще относиться? Радикалы, исламисты — это плохо. И террористы — плохо. А храбрые партизаны, освободившие родную страну от западных захватчиков — это же, вроде как, хорошо? И если бы мы сами в Афганистане не воевали, а талибы просоветского Наджибуллу зверски не уничтожили…

Говоря попросту, очень хочется начальству бл-дануть, но пока ещё не очень удобно. Пнуть американцев — святое, и есть за что, говорить и договариваться с талибами — тоже, но очень уж хочется въехать в рай на чужом х-ю. То есть отчитаться перед всем миром и своим собственным Первым, что, вот, не будут талибы больше наркотиками заниматься — и это мы с ними так удачно всё порешали. И ни к кому за пределами своих границ лезть не будут — и это тоже мы. И всем афганцам разрешать быть самими собой, при условии, что те всё, что положено, будут соблюдать. Как и положено в Исламском эмирате. Ну, а насчёт прав женщин и того, чтобы девочки в школы ходили — это само собой разумеется. И чтоб ни «Исламское государство», ни «Аль-Каида» из-за их спины носа не казали. А то…

А что, собственно, «то», — думают про себя талибы? Но, отчётливо понимая, что это же для них хорошо, что белые люди такие глупые, ведут диалог со всеми, кто с ними готов разговаривать. Благо, готовы все. Один только Рамзан Кадыров никакого наигранного, насквозь фальшивого, но очень осторожного, как вообще у дипломатов и политиков принято, оптимизма не демонстрирует и никак его не проявляет. Может, потому, что он умный? И на собственном опыте знает, кто такие «шайтаны», которые в Афганистане к власти пришли? Или потому, что у него дочки есть и он, как мусульманин, лучше оптимистичных дилетантов понимает, чем ситуация вскоре может обернуться? А все прочие чуда ждут, у моря погоды, когда рак на горе свистнет, или ещё чего-нибудь в этом роде. И ведь, того и гляди, дождутся…

С другой стороны, нас же ничего не учит. Да и никого ничего не учит. Нам и с палестинцами в Ливане не везло в 80-х, когда по приказу Арафата дипломатов наших выкрали и одного убили, и в Ираке, когда убили уже всех дипломатов, кого исламисты в заложники взяли, и в Катаре нашего посла когда били так, что чуть не убили, и в Турции, когда тамошнего посла застрелили… Нам кол на голове теши, мы не изменимся. Мы всё рассчитываем, что разговоры с одними исламистами помогут решить проблемы с другими, когда они возникнут. А они точно возникнут, и большие. Но тогда какие к кому претензии будут? Для правоверного обмануть неверного не грех. Тем более, шурави — старых врагов. Да и всё то, что ещё будет, страшное и кровавое, будет названо перегибами на местах. Или сошлются талибы на то, что никак не могут справиться с ситуацией. Хотят. Но не могут.

Наконец, создадут под конкретные задачи конкретные организации, которые и будут реализовывать в мире джихадистскую экспансию. Да и что их создавать? Они и так есть. ИДУ под Узбекистан, ПИВТ под Таджикистан, «туркменские талибы» под Туркменистан. Опять же, талибы сами по себе не едины и им ещё Пакистаном с его ядерными арсеналами заниматься придётся. Да и иностранных боевиков и в Афганистане, и в Пакистане столько… Их на любую страну мира хватит. Так что, пока талибы будут с этим самым миром договариваться обо всём, что им нужно, и умные разговоры разговаривать… Не зря их победа вызвала такую бурю восторга у исламистов в социальных сетях, в том числе в нашей стране. Реванша джихадисты жаждут. И будут к нему идти любой ценой. В том числе благодаря благожелательным идиотам.