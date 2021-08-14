Афганские талибы наплевали на соглашения с США

Афганские талибы, наплевав на все соглашения с Соединёнными Штатами, берут под контроль свою страну, вводя на контролируемых ими территориях законы шариата в самом жёстком варианте, который только существует в исламском мире. Они крайне воодушевлены. Как же! Они победили. Причём не только Америку, но и весь союзный ей западный мир. В столицах «цивилизованных» стран выражают соболезнования афганскому правительству и протесты, адресованные талибам (то есть в воздух), готовятся эвакуировать из Кабула свои посольства и сотрясают воздух ничего не стоящими угрозами, если что, ввести обратно в Афганистан войска. Ага. Вводили их уже 20 лет назад, с немалой помпой. Заметно, с какими результатами.

Россия посольство из Кабула не эвакуирует. Ну, если после того, как город займут талибы (а они его займут), наших дипломатов ждёт та же участь, что Наджибуллу, посла России в Турции или тех российских дипломатов, которых исламисты прикончили в Ираке, наверное, МИД выразит талибам решительный протест. Мы же, обычно, так на ситуации такого рода реагируем? У ООНовских чиновников научились, что ли? Те, кстати, тоже засуетились со своими, мало кому в этом мире интересными речами, обзорами и докладами. Права женщин, беженцы, девочки, лишённые права на образование, то-сё… То ли и вправду верят, что от них кому-то может быть польза, то ли затеяли очередной фандрейзинг в особо крупных размерах, на сей раз под Афганистан. Что-что, но слёзы сочувствия из спонсоров выжимать и выбивать из них деньги они умеют.

Куда они потом эти деньги тратят и что на самом деле достаётся предмету их забот, вопрос особый. Видно было и по палестинцам, и по сирийцам. Так что вряд ли с афганцами произойдёт что-либо иное. Большая игра с участием крупных игроков и больших денег может идти и сама по себе, вообще без участия тех, кого теоретически эти игроки опекают. Так для этого хорошо все механизмы у мировой бюрократии отлажены… Не у нас первых распил бюджетов изобрели. Разве что, западники и привлечённые к их комбинациям туземцы это поизящнее делают. Не до такой степени в лоб. И, кстати, талибы тоже это понимают, как, впрочем, и палестинский ХАМАС или сирийские исламисты. Они свою маржу с операций ООН в Афганистане точно получат. Это уже другие талибы, продвинутые.

Со всеми, с кем только можно, из внешних игроков, переговоры они ведут. На афганских наркотиках умеют зарабатывать. Предпочитают не убивать противников, теряя личный состав и тратя боеприпасы, а договариваться с местными шейхами и брать их под патронаж на конкретных, не столь уж обременительных условиях, как в Ираке и Сирии боевики «Исламского государства» делали. С большой степенью вероятности, можно предположить, что у них, после того, как они захватят Кабул, найдётся масса адвокатов и лоббистов из числа дипломатов и политиков, и западных, и наших. Про реализм будут говорить, про то, что нужно работать со всеми, с кем только можно начать диалог… Правильно, всё-таки, исламисты всех видов, типов и мастей, включая талибов, видят современный мир, в том числе нас и Запад, в гробу. Опытные люди. Практичные.