Талибы в Афганистане берут под контроль уезд за уездом

Специалисты, всерьёз занимающиеся Центральной Азией, бьют тревогу. Талибы в Афганистане, брошенном американцами на произвол судьбы, берут под контроль уезд за уездом, концентрируя внимание на погранпереходах. Что-что, а границы страны они плотно намерены контролировать, включая северные районы, где их раньше никто не видывал. Сколько продержится Ашраф Гани в отсеченном от остальной страны Кабуле, вопрос чисто теоретический. На худой конец ему, скорее всего, дадут возможность бежать через кабульский аэропорт. Зачем талибам второй мученик — президент Афганистана? Им до сих пор Наджибуллу припоминают. Сам по себе Гани никому особо не интересен. Сопротивление он возглавить не сможет, своих людей у него нет…

Между тем, в Афганистане уже этой зимой и будущей весной ожидается катастрофический голод. Вот уже три года в стране — беспрецедентная засуха. Осадков выпадает достаточно, но они сходят селями, почвенный покров деградировал на всей территории Афганистана, не исключая север страны. Специалистов, которые могли бы исправить ситуацию, там больше нет — агрономы, как и все остальные афганцы, получившие современное образование, большей частью в Советском Союзе или в местных университетах, которые работали на базе профессуры из СССР и подготовленных ими кадров, эмигрировали из Афганистана или погибли в непрерывной гражданской войне, идущей там уже несколько десятилетий.

Традиционное сельское хозяйство не смогло выдержать ни войны, ни наступления опиумного мака и реже упоминаемой в мировых СМИ марихуаны, посевы которых дают местным наркобаронам максимальную прибыль. Вопрос же о международной гуманитарной помощи в объёмах, которые могли бы сохранить сотни тысяч и миллионы жизней жителей Афганистана, пока даже не стоит. ООН занимается своими делами, тех, кто там заправляет продовольственными программами мало что интересует, кроме их зарплат и размера будущих пенсий. Опять же, талибы потребуют распределять всю продовольственную помощь только через них, как делает ХАМАС в Газе, исламисты в Сирии и все остальные боевики на планете на контролируемых ими территориях, а этого никто не хочет.

Продуктов в мире достаточно. Но что с ними делать, чтобы не повесить на шею западным спонсорам очередного вечного клиента, с которым они не смогут справиться, не знает никто. В теории, Афганистан надо спасать, шаг за шагом возвращая плодородие его почвам, жёстко регулируя водопользование, восстанавливая традиционные ирригационные системы и параллельно уничтожая посевы наркокультур. Для этого необходима масса образованных людей, работающих в безопасных условиях, как это было в Средней Азии после подавления там басмачества. И вот тут вопрос: кто это сможет обеспечить? Шойгу? Ну, да, масштаб его. А больше ему ничего в этой жизни не нужно делать? Запад? Даже не смешно. Иран, Индия, Пакистан и Китай? То же самое. Очень грустная ситуация. Безвыходная.