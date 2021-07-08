Большая афганская игра

Делегация талибов прибыла в Москву… Ну, исходя из ситуации в Афганистане, где они берут под контроль уезд за уездом, так что правительству Ашрафа Гани явно совсем недолго осталось существовать, вполне разумно. «Северного альянса» больше нет, ни престарелый генерал Дустум, прибывший на родину из Турции, чтобы возглавить афганских узбеков, ни сын покойного лидера афганских таджиков, легендарного Льва Панджшера, Ахмад-Шаха Масуда, погибшего от рук террористов «Аль-Каиды», противостоять талибам не в состоянии. Да и ситуация за 20 лет пребывания в Афганистане войск международной коалиции, возглавляемой США, изменилась в корне. Не тот расклад, что был до американского вторжения в страну. Совершенно не тот.

Афганские армейские подразделения, подготовленные для Ашрафа Гани за большие деньги американцами, из тех же узбеков, таджиков и туркменов, воевать с талибами явно не готовы. Кто-то бежит через границу в Таджикистан, кто-то переходит на сторону талибов, кто-то выжидает, воздерживаясь от активного участия в боях. Талибы же, пока суть да дело, занимают уезды в основном на севере, вдоль границы Афганистана с бывшим Советским Союзом, на что американцы, давно договорившиеся с «Талибаном», уходя из Афганистана, явно и рассчитывали, поскольку головную боль России это обеспечивает и южные рубежи, пускай не наши напрямую, но наших соседей, членов ОДКБ, дестабилизирует. Тоже хлеб — поздравим Блинкена и Салливана с изящным решением.

Пуштуны, составляющие основу «Движения Талибан», за пределы Афганистана не пойдут, но их союзники, из числа узбекских и таджикских исламистов — запросто. Опять же, Турция там и так присутствует, а с уходом американцев её роль в Афганистане ещё больше вырастет. А с учётом умения Эрдогана ловить крупную рыбу в мутной воде, наличия у него в активе большого числа исламистских боевиков всех национальностей в Сирии (в Карабахе же он их, в конце прошлого, 2020 года, использовал) и сложных интриг по формированию под турецкой эгидой новой империи, на тюркской основе, под что он и с уйгурами работает, против Китая, и с нашими сепаратистами и исламистами… Другое дело, что талибам ни с китайцами, ни с нами, ни с Ираном за интересы Эрдогана воевать нет никакого смысла.

Пекин и Тегеран, к слову, с ними каналы связи давно наладили, так что мы отнюдь не составляем исключения из правил. И китайцам, и персам уход из региона американцев полезен, так что вялотекущую войну против них талибов они с удовольствием использовали в своих целях и публично одобряли, а Иран, как всегда опирающийся в Афганистане на шиитов-хазарейцев, некоторые отряды талибов даже помогал тренировать и вооружать. Враг моего врага… а уж кто Ирану точно НЕ друг, так это американцы. Так что, как геополитические расчёты Вашингтона на практике сработают, говорить пока рано. Не исключено, что талибы, максимально обезопасив себя от ударов со стороны Пекина, Тегерана и Москвы, займутся своими делами, строя режим, где будут доминировать, и всё.

Второе направление расчётов Вашингтона — наркотрафик. Поток афганских опиатов идёт в Иран, Пакистан и Россию. Мы и Иран — такие же их противники, как Китай, на генетическом уровне помнящий опиумные войны позапрошлого века, которые его едва не погубили. Пакистан — теоретически американский союзник, но куда ближе к Пекину, чем к Вашингтону, его американцам не жалко. Травить, так травить. А талибы за последние 20 лет превратились из последовательных противников наркоторговли в активных игроков на рынке наркотиков. Так что, старая игра ЦРУ на этой поляне никак не противоречит их интересам, и тут и нам, и иранцам, и китайцам с наркотрафиком, идущим из Афганистана, ещё воевать и воевать. Если, конечно, наша собственная наркомафия в спину не ударит, что более, чем возможно.

Третье, на что имеет смысл обратить внимание — объём оружия и военной техники, оставленной американцами в Афганистане. До боли напоминает ситуацию в Сирии, где местная «Аль-Каида» — «Джабхат ан-Нусра», получила от них через турецкую границу партии техники, боеприпасов и оружия на миллиард долларов, двумя траншами, под предлогом того, что те группы, которых они готовили, якобы против исламистов, перешли внезапно на сторону джихадистов, воюющих против Асада. Очень похоже, что с талибами американцы, которые на исламистов ставят на всём Ближнем и Среднем Востоке, сыграли в ту же игру. Только без сирийских заморочек, напрямую. Оставили, и оставили. «Стингерами» же они против нас в 80-е моджахедов снабжали? Чем талибы хуже…

В общем, более или менее понятно, что нам или придётся влезать в афганскую кашу, на что американцы и рассчитывают, сильно недооценивая уроки, извлечённые Москвой из нашей собственной войны в Афганистане, или, как минимум, напрягаться на центральноазиатском направлении, пока они нас на европейском театре потенциальных военных действий будут поджимать, с прицелом на Крым, Донбасс, польско-прибалтийское направление и Закавказье, или как-то с талибами искать и находить взаимоприемлемое равновесие. Чем, строго говоря, наши сейчас и занимаются. Не самые приятные собеседники, но что делать? Выйдем на какое-то решение, сорвём планы американских соседей по планете. Одно это стоит затрат времени и сил на переговоры с талибами в Москве.