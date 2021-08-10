{ 10 августа 2021 }

Памятник мировому страданию

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«Памятник мировому страданию» Ивана Шадра

Это один из самых уникальных и к сожалению нереализованные памятников России. «Памятник мировому страданию» Ивана Шадра. (Он автор легендарных скульптур «Булыжник — оружие пролетариата» и «Девушка с веслом»).

Много лет Шадр думал о нем, работал над ним, читал о нем лекции. Памятник задумывался как сложный комплекс, призванный о многом задуматься.

Он должен был выглядеть как большой каменный двор, по периметру которого расположены обтесанные гранитные глыбы. С одной стороны должна была быть огромная пирамида — символ Голгофы, апофеоза человеческих страданий. Стена пирамиды украшалась знаком креста и фигурой многострадального Иова, а также цитаты из Библии.

С противоположной от пирамиды стороны планировался вход — Ворота Вечности. Рядом с воротами — четыре огромных человеческих фигуры, символы вечности, мудрости, рождения и мужества. Между ними вход внутрь двора, усаженного пирамидальными тополями. Внутри ограды должно было быть устроено «озеро Слез». Перед ним статуя милосердия, у подножия которой тело умершего юноши. Рядом скорбящая мать, трое детей разного возраста и фигура Смерти. С другой стороны озера скульптура девушки — сестры умершего юноши и колоннада.

Зритель должен был проходить сквозь мемориал и спускаться в подземелье, где оказывался на пороге часовни. По замыслу архитектора, проходящий сквозь мемориал должен был ощутить самые разные чувства и эмоции и в конце ощутить своё воскресение.

Памятник был задуман в 1915-ом году и должен был стоять на Московском Братском кладбище. На возведение было выделено 25 000 рублей, но их не хватало, а через два года от памятника отказались.

В ту эпоху каждый памятник становился памятником чему то большему, тому, что шире и глубже конкретной личности. Именно поэтому в тех памятниках, скульптурах и монументах — от Андреева до Татлина — есть особое настроение, интонация и полнота.

Борис Якеменко


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