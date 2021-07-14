Талибы и дура

Очередная девочка-дурочка позвонила с какого-то интернет-портала. То ли «Журналисты за правду жизни», то ли «Дежурная хрень», то ли «Лапша на уши». Как она представилась — журналист. Говорила долго, медленно, как бы внушительно. По крайней мере, голос у неё был такой. Ей бы в прокуратуре с таким голосом работать, или следователем — маньяков допрашивать. Они бы у неё враз кололись. Но выбрала она себе другую стезю — журналистскую. И так зря…

Долго объясняла, о чём хотела бы поговорить. Вот почему эти несчастья рода человеческого, которых в явно неинтересную им профессию занесло, так любят тянуть время и кота за яйца? Звонишь человеку — представься по-быстрому спроси, что там тебя интересует, и освободи телефон. Но нет. Они так не могут. Им надо с преамбулой, с долгим, никому не нужным вступлением, размыто по формулировкам и максимально неконкретно спрашивать, чтобы уже только одного хотелось, чтобы они пропали пропадом.

В данном случае, сия молодая гиена пера имела в виду спросить про Афганистан. При этом знания у неё, насчёт этого самого Афганистана, того, что там происходит, того, как вообще мир устроен и дипломатии в частности (в том числе российской) были не просто равны нулю — они были ниже нуля. Что до мозгов в голове… Отрицать их наличие полностью автор бы не взялся, но ощущение у него было примерно такое, как если бы по телефону с ним говорило что-то из древних времён, но владеющее русской речью.

Общаться с существом, несомненно обладающим набором первичных инстинктов, но явно не продвинувшимся на эволюционном пути дальше гаттерии, латимерии или плащеносной акулы, сложновато. Возникают трудности перевода человеческой речи на его сигнальную систему, после чего собеседник явно зависает, долго пытаясь собраться с мыслями. Хотя было бы, с чем собираться… Но разобраться в том, чего он (в данном случае — она) хочет, всё-таки можно. Ну, чего же на человека время не потратить…

Сколько можно было судить по фразе: «Судя по имеющейся у нас информации, Москва уже несколько лет собирает под своей эгидой ВСЕ антиамериканские силы Афганистана, вот и сейчас талибы…», — дева помянутая была всерьёз настроена всё и всех разоблачить, по части злобного курса России, которая только и думает, как бы из последних сил США нагадить. Ну, бывает. Попытался узнать, откуда у неё такая информация — путается в показаниях. Наконец, с трудом призналась, что «из СМИ». Каких СМИ, кто автор — не в курсе. Ну, ладно.

То ли и впрямь не помнит, то ли дурочку из себя строит, то ли и в самом деле ею является… И эти люди ещё называют себя журналистами! Дано тебе редактором задание, обгадить Россию, так ты ж хотя бы не до такой степени тупо к нему подойди! Да, тема понятная: талибы были в Москве, значит… Недавно уже и на телевидение по этому поводу пытались звать — наверняка по чистой случайности именно то, которое основал, кормит, окучивает и использует Ходорковский, и много кто ещё звонил. Нашли, понимаешь, золотую жилу!

Ну, пропагандистская кампания — она и есть кампания, холодную войну ещё никто не отменял. Хотелось бы, чтобы не так прямо, в лоб работали, но откуда людям тонкости взять, когда они про элементарные вещи не фурычат? Так что объяснил девице вкратце, насчёт талибов и американцев, про их переговоры в Катаре, которые с 2018 года идут и про многолетнюю поддержку всех и всяческих исламистов американским начальством. В трубке замолчали — про это ей, судя по всему, никто не рассказывал.

Схема разговора явно сбоила. Задавать все те вопросы, которые она запасла было явно бессмысленно. Завершать разговор — рано. Ну, напряглась и попыталась спросить совсем уж глупое: «Есть ли шансы на то, что в России пересмотрят статус талибов, как террористического движения»? Зачем это делать, ей даже в голову не приходило… В общем, кое-как отвязался от девушки. Что с ней ещё было делать? Идиоты не могут осознать, что они идиоты именно потому, что они идиоты. Эффект Даннинга-Крюгера. С наукой не поспоришь.