Об отвлечённом, мирном и оптимистичном

Надо бы, конечно, поговорить о чём-нибудь отвлечённом, мирном и оптимистичном, да настроение не то. А про новости говорить и, тем более, писать — только окончательно его портить. Тревожные они, новости эти. Что на внешнем направлении, где, куда ни глянь, одна чернуха, беспросветная и мутная, что на внутреннем, где, как в СМИ заглянешь — всё кислее кислого, а как по сетям пройдёшься, так и вообще хоть удавись. Неправильно это. То ли жара влияет, то ли коронавирусная обстановка нагнетает, то ли старость подошла и в двери стучится, то ли экономический кризис задолбал. И ведь везде так! Раньше хоть на эмиграцию надеялись: вот, у нас всё не так, а где-то по уму устроено, туда и надо прорываться. А теперь? Оказывается, везде так!

Новости из Европы или Соединённых Штатов не радуют. Там друзья, родня… Новости из Израиля — то же самое. Нет, если не лезть в политику и просто жить частной жизнью, отдавая толику времени семье — особенно внукам, чтению и какому ни на есть хобби, так, вроде, всё и ничего. Но это и у нас можно — ничем не хуже, а по многим направлениям и лучше. Что до тех новостей, которые с Украины прилетают, где кое-кто из родни и друзей, и множество знакомых ещё остались, они, конечно, напрягают до чрезвычайности, но больше тем, до какой степени там идиотизм их начальников дошёл. Да и по части всего остального постсоветского пространства, ощущения не лучше. Жили-жили… Откуда столько сволочизма повылазило? И у нас. И у них. И у тех, кто далеко и от них, и от нас.

И ведь, главное, сказать, чтобы прямо-таки совсем невыносимо было, никак нельзя. Войны нет. Голода нет. Вода из кранов течёт. Дышать есть чем — единственная польза от того, что начальство промышленность придушило, как только советская власть закончилась, что воздух почище стал. Кто на тех заводах работал, ходит с голым задом, но дышит полной грудью. Справедливость? Так её не было, нет и не будет. Видимость одна была. Равенство? То же самое. Братство? Не смешите мои копыта. И ведь, главное, понимаешь всё это, и всё равно на душе не легче. Тянет нашего человека инстинктивно к чему-то высокому, чистому и светлому, хоть тресни. А где его взять? Найти слона и вымыть его — не выход. Не водятся у нас слоны. Не наша климатическая зона. Придётся без них век доживать.