Слова Владимира Ильича про учиться, учиться и ещё раз учиться, получили зримое подтверждение.

Подверстались дата назначения и. о. премьера Владимира Путина и искромётное сегодняшнее общение с журналистской публикой Александра Лукашенко. Путин разменял 22 года в верховной власти, Лукашенко уже и не помню сколько разменял, но много больше.

Что из этих сравнений показательно. В первую очередь то, что, как прочёл тут у бывшего тогда в премьерском пуле френда, Путин два десятилетия назад и сегодняшний — два разных человека. И тут не про модную конспирологическую версию — «царя подменили», а о том, что человек хорошо подготовленный к власти предыдущей своей деятельностью, качественно вырос. На несколько голов. Превратился в едва ли не первого и уж точно самого квалифицированного и выверенного политика планеты. Все эти годы учился. И не только выучил английский, хотя для меня, например, это недостижимый результат, а ещё и выучил свою страну, да и весь мир. Выучил во всех значениях этого слова — сам много узнал, да и весь мир научил.

На этом примере весьма показателен и урок Лукашенко. Да, у персонажа безусловно есть лидерские качества, да, политическое животное, с инстинктами и другими звериными лидерскими показателями. Но… как был директором колхоза, так над этой, почётной в определённых обстоятельствах, квалификацией и не поднялся.

Слышали ли вы, чтоб Путин сказал что-то лишнее. Возможно пара фраз за 22 года и могут показаться необязательными или лишними, но две и за двадцать два.

А в сегодняшнем общении Лукашенко с журналистами лишним и вредным было едва не всё сказанное. Особенно доставило заявление о равноправии малого и целиком зависимого с большим и кормящим. И в стык с этим просьба денег. Много перлов…

Понятное дело, умного и квалифицированного не ввести в заблуждение пусть ушлому, но колхознику. Только это и успокаивает. Разрулит.