Я, конечно, всем сердцем гэкачепист

Но это и так понятно.

А насчет всего остального, что связано с грустным юбилеем, хочу сказать вот что.

— Среди людей социально одобряемых взглядов в последние годы популярна идея, что несостоявшийся переворот 19.08.1991 погубил Советский Союз. Они любят с мнимым сожалением говорить, что вот-де, если б не ГКЧП, то подписали бы новый Союзный договор и жили бы себе дальше, но…

Это все чушь. Летом 1991 года катастрофа была неизбежна — уже хотя бы потому, что региональное начальство осознало перспективу создания всем миром признанных собственных банановых республик, и на фоне такого счастья не стало бы дальше подчиняться никому не нужному Горбачеву.

И достаточно того факта, что этот якобы «новый Союзный договор» вовсе не предполагал единого финансового центра — печатать валюту и собирать налоги все могли так, как им вздумается. То есть это уже не было единое государство. Это было ровно то же самое бессмысленное СНГ, какое позже и образовалось, — просто Горбачева бы, может, в другом случае терпели чуть дольше в качестве ставропольской королевы, ну, лишние полгода.

Так что СССР мог спасти только военный переворот, все дедушки правильно понимали.

Но дедушки были слишком добрые.

— ГКЧП не имел никакого отношения к Советской власти, КПСС, строительству коммунизма, возврату в проклятое прошлое и тп. Это все придумала тогдашняя интеллигентская пропаганда.

На самом деле, если бы все получилось, это была бы обычная правая и рыночная латиноамериканская диктатура. И я уверен, что если бы дедушки преуспели, то уже через несколько месяцев они заменили бы Павлова на Гайдара, начали приватизацию, а может и компартию принудили бы самоликвидироваться.

То есть они делали бы примерно то же самое, что позже и произошло, — но, поскольку они были цивилизованнее и порядочнее Ельцина, они бы делали то же самое, но — намного лучше. Наши девяностые были бы слегка помягче.

— Исключительная ценность тогдашнего военного переворота была бы в том, что мы бы удержали три республики, которые только и нужно было удерживать. Если бы сила была явлена — У, Б и К не поперли бы против этой силы, а их боссы мигом вернулись бы в общее руководство.

Ну а все остальное можно было бы и отпустить. Американцам было бы достаточно того, что этот пиночетианский режим выводит войска из Германии и не удерживает Прибалтику в обмен на что-нибудь ценное (деньги и еду).

Очень жаль, что получилось иначе.

— Однако, все нынешние сожаления по этому поводу — именно что нынешние. Тогдашняя страна была зомбирована примитивнейшим агитпропом на уровне вокзальной игры в наперстки и готова была позолотить ручку кому угодно, кто «за свободу». Это была страна дураков. Были, впрочем, отдельные гениальные люди, уже тогда понимавшие, что происходит — Лимонов, к примеру, — но таких было очень мало. Так мало, что как бы и не было.

— Тем не менее, это была прекрасная, пленительная страна дураков, в миллион раз интереснее и ярче, чем современная Россия 21 века, и мне очень жаль тех, кто не застал те годы хотя бы школьником, как я, и кто не может мгновенно узнать и прочувствовать их на любом фото и видео, и кому нужны долгие объяснения.

Если бы у меня была возможность уехать в то время, я собрал бы вещи за 15 минут и привет.

— Но это лирика, это чувства любовные, а практическая сторона жизни устроена так, что скучное важнее интересного, как полезная еда не может конкурировать с картошкой фри, но все-таки надо к ней, к этой полезной еде, как-нибудь приучаться.

И в этом смысле мне очень нравится, что путинская Россия, в отличие от умиравшего СССР, показывает себя дееспособной системой. И если Горбачев и ГКЧП равным образом боялись сопротивляться напору моды, напору толпы, напору «общества» — даже когда речь шла о собственной власти и государственном выживании, — то ВВП и компания на этот напор плюют и правильно делают.

Они показывают нам день за днем и год за годом, что — да, можно держаться, можно бороться, а сдаваться необязательно, даже если тебе в уши громко-громко орут, что ты тиран, что ты обречен, что ты прошлое, ну и все прочие их глупые речевки.

О, если бы все это было возможно ранним утром 19 августа 1991 года.