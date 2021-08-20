{ 20 августа 2021 }

Беременная Черная вдова замечена в компании Харли Квин и Форреста Гампа

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  
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Скарлетт много не бывает, хотя и правда что-то зачастила в заголовках. Только написали о попадании Черной вдовы в черный список «Диснея», как нам рассказали, что для Йоханссон это трагедией не станет — актриса уже нырнула под крыло Уэса Андерсона и вовсю снимается в его новом фильме.

Известный как яркий представитель независимого кино, Андерсон очень вовремя подвернулся Скарлетт, начавшей войну с кинокорпорациями. Название проекта и его сюжетные детали пока неизвестны, съемки проходят в Испании, а актерский состав запредельно крут: Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Марго Робби.

В сентябре обещают закончить, и это вовремя. Ведь если верить откровениям мужа актрисы во время его очередного стенд-апа, Йоханссон ждет ребенка и какое-то время будет не очень склонна к съемкам в роли очередной гиперактивной фурии. Впрочем, у Андерсона для нее могла найтись и совершенно другая ипостась.

 

НЕВМИНКУЛЬТ


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