Сила в простоте

Наверняка вы уже в курсе, что Trippie Redd выпустил новый альбом. В треклист прокрался совместный трек с Playboi Carti — заслужено один из самых популярных шлягеров 2021 года. Фан факт: залипательный синт, звучащий в «Miss The Rage» это просто инверсированный луп из библиотеки Cymatics, который предназначался для дропов в треках жанра фьюче бэйс. Продюсер Loesoe (белый пацан из Нидерландов) просто развернул готовый синт, поднял питч, наложил простенькие ударки, а трек начал собирать сотни миллионов прослушиваний.

Весь «Trip At Knight» звучит как спидран-трэп (из-за простоты производства битов), заметно вдохновленный фьюче-бэйсом. Для артиста, решившего уместить в треклисте вокальные парты от XXXtentacion и Juice WRLD и чуть было не выпустившего фит с Дрейком (трек в последний момент убрали из альбома), это весьма смелое решение.

Я не люблю Триппи, но я рад, что ему удалось найти свое место на сцене. Ему 22, а из-за необычной внешности фанаты то сравнивают его со Шреком, то с Гретой Тунберг, иногда серьезно задаваясь вопросом, нет ли у рэпера никаких врожденных заболеваний. Он — большой хитмейкер, у которого выработался свой стиль, как визуальный, так и в контексте саунда. Ждем подобный звук на новом альбоме Платины через два года!