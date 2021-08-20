{ 20 августа 2021 }

«Дюну» покажут России на месяц раньше

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Дюну покажут России на месяц раньше

Российская премьера по времени значительно опередит американскую. Кинокомпания Universal перенесла дату выхода в российский в прокат, и теперь один из самых ожидаемых фильмов года (для многих — самый) у нас в стране покажут параллельно с Германией, Данией, Италией и рядом других стран.

Старт проката «Дюны» — 16 сентября. Всего через две недели после мировой премьеры, которая состоится на 78-м кинофестивале в Венеции.

Возможно, подкорректируют и американский прокат, особенно если у продюсеров возникнет неуверенность в успехе картины. Преждевременный провал в Европе может повлиять и на сборы в США, на которые наверняка сделана немалая ставка. Впрочем, о «Дюне» столько уже сказали, что посмотреть многие придут, даже если фильм окажется неудачным — мода на негативный просмотр царит не только у нас.

НЕВМИНКУЛЬТ


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