Чулпан открывает глаза

«Кинотавр» поделился программой и составом жюри. 32-й кинофестиваль откроется документальной картиной «Нас других не будет», в которой Петр Шепотинник расскажет о Сергее Бодрове-младшем устами близких людей. Фильмом-закрытием станет лента «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, победившая в конкурсе «Особый взгляд» в Каннах.

Год для российского кинематографа вообще очень удачный, и организаторы повторяют, что с радостью бы расширили программу фестиваля, ограниченную в этом году 15 картинами (уже больше обычного). Для большинства бенефициаров и просто участников главных европейских кинофестивалей «Кинотавр» станет местом российской премьеры, и выбор будет очень сложным даже с учетом внеконкурсного участия некоторых потенциальных фаворитов.

Делать этот непростой выбор будет жюри, по традиции, составленное из представителей каждой профессии отрасли. Режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, актер Петр Федоров, оператор Юрий Никагосов и киновед Лилия Немченко составят команду, которую возглавит Чулпан Хаматова.