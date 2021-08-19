{ 19 августа 2021 }

Чулпан открывает глаза

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  
Метки:

Чулпан Хаматова

«Кинотавр» поделился программой и составом жюри. 32-й кинофестиваль откроется документальной картиной «Нас других не будет», в которой Петр Шепотинник расскажет о Сергее Бодрове-младшем устами близких людей. Фильмом-закрытием станет лента «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, победившая в конкурсе «Особый взгляд» в Каннах.

Год для российского кинематографа вообще очень удачный, и организаторы повторяют, что с радостью бы расширили программу фестиваля, ограниченную в этом году 15 картинами (уже больше обычного). Для большинства бенефициаров и просто участников главных европейских кинофестивалей «Кинотавр» станет местом российской премьеры, и выбор будет очень сложным даже с учетом внеконкурсного участия некоторых потенциальных фаворитов.

Делать этот непростой выбор будет жюри, по традиции, составленное из представителей каждой профессии отрасли. Режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, актер Петр Федоров, оператор Юрий Никагосов и киновед Лилия Немченко составят команду, которую возглавит Чулпан Хаматова.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. «Зулейха открывает глаза»: Про Зулейху

    2. «Зулейха открывает глаза»: Про Зулейху

    Заставил себя посмотреть 1 серию «Зулейхи». Ну что сказать, это тупая и банальная клюква. То есть, про всю серию даже просто нечего сказать. Никто, ни главная героиня, ни её муж, ни свекровь, никто не вызвал никаких эмоций, чувств [Читать...]


  2. Чулпан Хаматова

    3. Чулпан Хаматова

    Чудесная актриса. Талантливая. Глаза – восхищенного олененка… так и хочется сказать , дескать, не говори, а только ходи.. ходи.. чтобы глазу было приятно. Но – говорит. Подписывает какие-то петиции в пользу сенцовых, серебренниковых и всякой другой пакости. И [Читать...]


  3. Фронтмен Kiss открывает компанию по производству и финансированию хорроров

    4. Фронтмен Kiss открывает компанию по производству и финансированию хорроров

    Фронтмен хард-рок группы Kiss Джин Симмонс и WWE Studios открывают компанию Erebus Pictures, которая будет заниматься производством и финансированием хорроров. Уже подписано соглашение об участии кинокомпании в производстве трех картин, первой из которых станет «Храм» Мэтта Савеллони. – Жанр [Читать...]


  4. Великая пацифистка Чулпан

    5. Великая пацифистка Чулпан

    Актриса с глазами олененка и сердцем холодной жабы Да-да, именно она. Чулпан Хаматова. Трогательный росток тюльпана, покоряющий сердца зрителей своим талантом и своей благотворительностью. Нынешняя Зулейха, которая открывает глаза. Как ведьма-панночка, которая так же открывала глаза Вию. Но [Читать...]


  5. «Оргия праведников» открывает концертный сезон

    6. «Оргия праведников» открывает концертный сезон

    Группа «Оргия праведников» готовится к открытию нового концертного сезона. Коллектив выступит на сцене столичного клуба «Б-2» 3 ноября 2013 года. В этот вечер музыканты представят концертную программу «Русский экстрим». Специальным гостем концерта станет группа «Всё равно». Начало в [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»