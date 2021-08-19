Мультфильм по Бажову стал лауреатом на Кипре

«Хозяйка Медной горы» работы российского аниматора Дмитрия Геллера стала лауреатом фестиваля анимационного кино Countryside Animafest Cyprus. Жюри не только отметило сильных персонажей и «магический реализм», но и оценило инструментарий — в частности, «очаровательное и выразительное использование бумажных кукол в этой богатой и захватывающей народной притче». Судя по скриншотам и тизеру — мульт зацепил еще и вполне леденящей атмосферой.

Гран-при получила актуальная анимация о теракте в брюссельском метро в 2016, но никто и не ждал, что уральский фольклор европейцы поставят выше собственных проблем. Поэтому звание лауреатов с русским сказочным контентом — уже огромное достижение. Хорошо, если еще и пример.

Важно ведь еще и как подать. Это точно должно быть талантливо и самобытно (как с бумажными куклами, например). А может быть еще и актуально: как тема вторжения человека в недра земли — в царство капризной природы — истинной хозяйки любой горы мира. Если помнить отношение к природе в русском фольклоре — материала для новых мультфильмов-лауреатов точно хватит.

Лишь бы не ввязались в модную гонку: чей фольклор страшнее. Предпосылки, честно скажем, виднеются.