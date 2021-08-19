{ 19 августа 2021 }

Мультфильм по Бажову стал лауреатом на Кипре

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Хозяйка Медной горы

«Хозяйка Медной горы» работы российского аниматора Дмитрия Геллера стала лауреатом фестиваля анимационного кино Countryside Animafest Cyprus. Жюри не только отметило сильных персонажей и «магический реализм», но и оценило инструментарий — в частности, «очаровательное и выразительное использование бумажных кукол в этой богатой и захватывающей народной притче». Судя по скриншотам и тизеру — мульт зацепил еще и вполне леденящей атмосферой.

Гран-при получила актуальная анимация о теракте в брюссельском метро в 2016, но никто и не ждал, что уральский фольклор европейцы поставят выше собственных проблем. Поэтому звание лауреатов с русским сказочным контентом — уже огромное достижение. Хорошо, если еще и пример.

Важно ведь еще и как подать. Это точно должно быть талантливо и самобытно (как с бумажными куклами, например). А может быть еще и актуально: как тема вторжения человека в недра земли — в царство капризной природы — истинной хозяйки любой горы мира. Если помнить отношение к природе в русском фольклоре — материала для новых мультфильмов-лауреатов точно хватит.

Лишь бы не ввязались в модную гонку: чей фольклор страшнее. Предпосылки, честно скажем, виднеются.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Лейбл «Мелодия» стал лауреатом ICMA-2013

    2. Лейбл «Мелодия» стал лауреатом ICMA-2013

    Обнародованы номинанты Международной премии классической музыки ICMA-2013. Ежегодно премия вручается музыкантам и звукозаписывающим компаниям, представляющим новые записи или исторические релизы классической музыки. В этом году на премию IMCA претендовали 275 CD и DVD со всего мира, среди которых [Читать...]


  2. Бард Юлий Ким стал лауреатом премии «Поэт-2015»

    3. Бард Юлий Ким стал лауреатом премии «Поэт-2015»

    Национальная премия “Поэт” объявила лауреата 2015 года на пресс-конференции, состоявшейся в Москве 13 апреля 2015 года. Им стал знаменитый поэт и бард Юлий Ким, сообщается на сайте «Культурная инициатива». Узнав о присуждении барду почетной награды, Александр Кушнер и Евгений [Читать...]


  3. Оскароносный мультфильм стал самым кассовым в 2014 году

    4. Оскароносный мультфильм стал самым кассовым в 2014 году

    Назван самый кассовый мультфильм 2014 года. Им стал «Город героев» студии Walt Disney, завоевавший премию «Оскар» в категории «лучший полнометражный анимационный фильм. Лента собрала в прокате 621 млн долларов, обойдя «Как приручить дракона 2», чей доход составил 618 [Читать...]


  4. ОТДЫХ НА КИПРЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

    5. ОТДЫХ НА КИПРЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

    О приветливых киприотах и о комарах, которые не кусают Если у комара спокойный нрав, согласитесь, это немаловажное преимущество для отпускника вообще и для москвича в особенности, которого комары начинают поедом есть в его собственной квартире (а не только [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»