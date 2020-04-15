Великая пацифистка Чулпан

Актриса с глазами олененка и сердцем холодной жабы

Да-да, именно она. Чулпан Хаматова.

Трогательный росток тюльпана, покоряющий сердца зрителей своим талантом и своей благотворительностью.

Нынешняя Зулейха, которая открывает глаза.

Как ведьма-панночка, которая так же открывала глаза Вию.

Но — чур меня… Как можно-с?

Она же великая пацифистка. То нежно целует Горбачева за то, что тот погрузил страну в святые 90-е, то доверительно сообщает что ненавидит Великую Отечественную Войну, и ей одинаково жаль и русских и немцев.

Все как прописал западный глобальный либерализм: «Понимать надо не только жертву, но и убийцу… У него столько моральных мучений…»

Кстати, недавняя нашумевшая американская история всеобщей толерантности — некая дама на полном ходу сбила некоего человека. Американца.

Он скончался под ее колесами. Кровь, крики, последнее дыхание, остекленевший взгляд.. Ужас..

Ее, конечно, осудили. Но она подала встречный иск… вдове задавленного. За то, что она претерпела моральные страдания от вида его смерти. Шок и стресс. Который должен быть компенсирован деньгами.

Суд с ней согласился и стребовал с вдовы сто тысяч долларов.

Вот и наша Чулпаша такая трепетная. Ей так жалко бедных фашистов.

Я просто представил, как мучились эсесовцы, отправляя заключенных в Освенциме в газовые камеры или печи… Или как корежились от сострадания, выкачивая у детишек кровь… А как несчастным немецким солдатам кусок в горло не лез, так сочувствовали блокадным ленинградцам… С рыданиями, вероятно, обстреливали голодный умирающий город..

А сколько страданий им причинили эти неблагодарные евреи и славяне, что упрямились? То в партизаны убегали, то побеги из концлагерей устраивали.

Надо бы им тоже — оставшимся — компенсацию учредить. Имени Чулпан Хаматовой. За моральные страдания.

А насчет благотворительного фонда… Обольщаться-то не надо… Это очень выгодные денежные проекты по отмыванию денег. Не подконтрольны эти фонды налоговой инспекции. Да и сами благотворители внакладе не остаются — официально они получают 20 процентов от всех собранных денег. В том числе и от грантов. Это — официально… А сколько там прилипает и на какие нужды еще расходуется неизвестно..

Это именно те фонды, в которые жертвуют все нужные организации, включая Сороса и ГосДеп — на свои важные дела. Типа премии особо ярким шатателям строя. Для того и создаются… Ну конечно, и пару десятков бедных детишек походу профинансируют..

А учредителями ставят именно таких — трепетных девочек с глазами невинных оленят. Ну у кого поднимется рука посягнуть на это эфемерное создание ?

Вот только активность какая-то у Чулпан появилась — видно, что-то посулили более прибыльное. Уж очень топит за несчастных сенцовых и иже с ними… Всегда в первых рядах.

А насчет лживости этого хрупкого цветка — это еще Волчек говорила, о том, как этот цветок ее с легкостью предал и продал. За более выгодный проект.

Да, ту самую Волчек, которая и выпестовала ее талант. Ну все эту историю знают, когда Хаматова сообщила своей опекунше, что сил нет, как нервно устала и играть у нее не сможет. Отдохнет. Правда, отдохнула в других проектах..

Ну что с нее возьмешь — этого трепетного олененка? Ласковый теленок всегда найдет у кого пососать..