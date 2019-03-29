{ 29 марта 2019 }

Чулпан Хаматова

Рубрики: [Фейсбук]  

Чудесная актриса. Талантливая. Глаза – восхищенного олененка… так и хочется сказать , дескать, не говори, а только ходи.. ходи.. чтобы глазу было приятно.

Но – говорит. Подписывает какие-то петиции в пользу сенцовых, серебренниковых и всякой другой пакости. И играет в такой же пакости – в этих “шедеврах” помоечного пошиба.

Почему? Есть два развития сюжета. Первый, когда страшно выпасть из обоймы рукопожатных. А это означает, что тебе ничего не будет – ни ролей, ни эфира, ни денег.. Этим ломают большинство артистов и писателей. Стать изгоем в этой среде не каждому под силу.

А ее ломали. И за то, что была одно время доверенным лицом Путина, и то, что ее благотворительный фонд финансировался из бюджета. Ломали жестоко – без ролей. без приглашения на видные тусовки. прессинговали в “дружеском кругу”.

Второй поворот сюжета – это для обиженных. Как с Маминым-режиссером. денег не дали, званием обделили, фонд законсервировали.

И пошло-поехало – ненависть к кровавому режиму, которое не сочится деньгами, притесняет, ущемляет и т.д.

Благотворительные Фонды – это кормушки в настоящем виде. Жирные. Как в “Демгородке” у Полякова Юрия ( писателя) был персонаж , который дольше всех миллиардеров отоваривался в местной “Березке”. У всех миллионы долларов закончилось, а он все бегал туда на зависть окуржающих бывших министров, олигархов, чиновников. Потому что он был скромным держателем Благотворительного Фонда.

Не знаю я , что с ее фондом, может быть и там она эдакий символ с глазами трепетного олененка. А может и правда – реальная помощь кому на бюджетные деньги оказывалась. А не только “два пишем – три в уме”..

Но вот не могу я верить человеку, который фальшивит, врет и смело поручается за воров и потенциальных убийц.

И даже искренние глаза не впечатляют..

Ингвар Коротков


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