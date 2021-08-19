Что-то нынешний август для авиации плох. Бьются самолёты. Вертолёты падают. Военные и гражданские. На испытательных полигонах и на тушении лесных пожаров. С туристами и без них. Люди гибнут. Иногда экипаж успевает катапультироваться, или кто-то из пассажиров остаётся жив, но жертв много. Слишком много. При этом лётчики с таким послужным списком и такими биографиями… На них, конечно, можно всё списать, как у нас любят. Называется это без изысков: «ошибка пилотирования». Вроде и звучит технически грамотно, и не виноват никто. Особенно, когда лётчики погибли. Какой с них после этого спрос?

Насчёт того, что что-то может быть не то с самими машинами, особенно по части конструктивных недоработок — тишина. Как можно? У нас же с авиастроением всё хорошо. Им такие эффективные менеджеры командуют… Эффективней не бывает. Кстати, и люди не бедные, а уж по уровню связей в верхах до них и вовсе никому не дотянуться. Насколько они за результаты своей работы отвечают — другое дело, но там совсем иные критерии. Отчего недовымершие специалисты жёстко критикуют и «Суперджет», и всех его создателей, а уж насчёт реформ авиастроения по Сердюкову и вовсе мало цензурных откликов. И что с того?

Начальство назначает на все посты тех, кого назначает. Те выдают на гора те результаты, которые выдают. Цена этой работы — жизни. Пассажиров, членов экипажей — неважно. Не прежние времена. Никто из руководства не застрелится после очередной аварии. Это при монархическом режиме принято было насчёт чести головы себе и окружающим морочить, да при сменившей царизм советской власти. А теперь у нас демократия со всеми её «прелестями». Главное — деньги. Отчего всё вокруг оптимизируется, модернизируется и реформируется, причём непрерывно. И, кстати, на некачественном топливе там, случаем, никто не зарабатывает? Тоже очень похоже…