«Партия Роста» возмутилась поведением члена ЦИК Курдюмова, который сильно интересовался количеством судимых кандидатов списке партии.

Кудюмов заявил РИА Новости, что «партии сами могут решать, кого ставить, а кого не ставить, особенно судимых по таким статьям. Депутат должен быть кристально чист, это мое личное мнение, никакой тут активной агитации или агитации против нет».

Поскольку Курдюмов из ЛДПР, то хочется пошутить, что «Партия Роста» с помощью судимых угрожает перетянуть на себя часть ядерного электората ЛДПР, и именно это возмущает члена ЦИК. Но если говорить серьезнее, то ЛДПР вместе с «Единой Россией» сейчас стоит на позиции дискриминации кандидатов с судимостью, они их не выдвигают. ЛДПР для того, чтобы избавиться от старого имиджа партии, лояльной криминалу; ЕР, чтобы её не атаковала оппозиция. У ЛДПР в списке судимый Луговой, который называет это не настоящей судимостью; у ЕР судимая Бутина, которая формально без судимости, так как это было решение суда в США. Это вид популизма. Судимые ищут другие партии.

С точки зрения доверия к политикам неочевидно, что судимые настроят ядерный электорат против «Партии Роста». В основном, в списке экономические статьи: «необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет», «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество», «контрабанда», «коммерческий подкуп». Кто из российский бизнесменов не пытался уйти от налогов или не принимать на работу женщин из-за декрета? Наверное, большинство пыталось. Бизнесмены вполне возможно с сочувствием проголосуют за судимых.