{ 5 августа 2021 }

Впервые открытый небинарный спортсмен станет медалистом Олимпиады

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  

Впервые открытый небинарный спортсмен станет в пятницу медалистом Олимпиады. В финале футболист-ка Ребекка Куинн сыграет за Канаду. Матч будут судить российские арбитрки.

Не очень просто понять, что скрывается под трасгендерностью Куинн: она говорит, что родилась женщиной, но ощущает себя мужчиной. Телосложение у неё похоже на мужское из-за маленькой груди. Каминг-аут она сделала в прошлом году. Операцию по смене пола она не делала. Возможно, что-то было по медицинским показаниям, если она интерсекс, но об этом не заявляется.

В любом случае ключевое слово здесь «открытый», потому что закрытые небинарные спортсменки уже выигрывали Олимпиады. Была польская бегунья Валасевич, которая выиграла бег на 100 метров ещё в 1932 году, а после смерти выяснилось, что она интерсекс. Поскольку тест на определения пола отсутствовал, то кто-то ещё мог быть. Например, ещё с 1960-х идут разговоры, что советские легкоатлеты, олимпийские чемпионки сестры Пресс были не в полной мере женщины. Якобы в возврате трёх лет им сделали операции, чтобы больше были похожи на женщин. После введения проверки пола они завершили карьеру. Другие советские спортсменки поднимали в ЦК вопрос о несправедливости допуска к соревнованиям Пресс и других подозрительных женщин.

В любом случае Куинн смогла войти в историю: СМИ признали, что она первая открытая.

Методичка


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