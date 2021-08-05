Современное пиратство

Захват кораблей (пока что только с битумом) в непосредственной близости от границ Ирана — это в прямом смысле «очень плохой сигнал». Логично предположить, что для Джо Байдена будет кошмаром инициировать военную операцию против Исламской Республики, так что войны не будет. «Но будет такая борьба за мир», что мало не покажется.

Усложняет всë избранный метод конфликта — атаки и/или захват судов. Всë-таки пиратство, несмотря на славные традиции флотов ведущих западных морских держав, в начале 21 века является однозначным «выходом за флажки». Как пример — патрулирование Аденского залива и сравнительно законный отлов сомалийских пиратов (со временем при общем консенсусе превратившийся в форму сафари на двуногих хищников).

Но то Африка, там другие законы. Применять методы тотального террора к стране, которая может и ответить (пусть и ракетой в украинский самолëт) — затея весьма опасная. Конечно, когда в регионе действуют сразу два государства-гопника (не считая ИГИЛ) в лице Турции и Израиля, процесс несколько упрощается, но опять же — есть нюансы.

Логично, что новый премьер Израиля выскакивает из штанов, чтобы доказать, что он «Не Биби». И Нафтали Беннет уже сообщил всем, «кого это касается», что вот данные разведки, но если вам не надо, то Израиль сможет сделать всю грязную работу самостоятельно. Смочь-то он сможет, но подчищать за Израилем, как правило, приходится США, а в отдельных случаях — всем миром. Это сейчас Израиль смелый, прикрытый прекрасной выучкой и самоотверженностью собственных вооруженных сил. Но если Иран в достаточной мере разозлится, Шестидневная война повторится в другую сторону.

Войны никто не хотел. Война была неизбежна.