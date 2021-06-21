Победила партия Пашиняна

На выборах в Армении неожиданно победила партия нынешнего премьера Никола Пашиняна. Неожиданно в первую очередь для постоянной аудитории «московских гостиных», с какого-то момента решивших, что их влияние почему-то распространяется за пределы этих гостиных. Но как и «дивный новый русский мир» существует в герметичном пространстве прикормленных медиа, так и реальность существует по своим собственным законам.

Ни для кого не секрет, что результат Пашиняна — это, в первую очередь, мандат доверия курсу Пашиняна, одним из результатов которого стало поражение в осенней войне и потеря большей части Карабаха как составной части современной Армении. Несмотря на многочисленные акции протеста, пресловутый «Крымский консенсус» в переводе на армянский звучит как «Кому Арцах больше нужен, тот пусть за него и воюет».

Это своеобразное армянское чучхе возникло не на пустом месте и не от хорошей жизни. Армения предпочла самостоятельность внутренней политики самоубийственной обреченности политики внешней только предварительно 30 лет «наевшись» сполна всеми атрибутами амбиций и претензий на нечто большее. У христианского мононационального государства, окруженного со всех сторон мусульманскими квази-империями в итоге остался единственный логичный способ сохранить самостоятельность, а вместе с ней и право на само существование. Этот способ — быть едиными. Но едиными не с многочисленными диаспорами во Франции, Калифорнии, Москве или Адлере, а с теми, кто здесь — в Ереване, Лори, Шираке, Армавире.

Способ логичный, но не простой. А главное — весьма затратный, что особенно важно, когда денег нет. И давать их «маленькой, но гордой Армении» никто не собирается.