Юбилейный фестиваль «Славянский базар» остается верен славянским традициям

В Витебске прошел ХХХ юбилейный Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Несмотря на 45-и градусную жару музыкальный сейшн состоялся и по традиции открыл его президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

— Дорогие друзья — истинные и преданные Беларуси и «Славянскому базару». «Славянскому базару» — 30 лет, — начал свою речь президент. — Наш фестиваль стал первым масштабным культурным событием после развала СССР. Когда были разорваны братские нити, даже никто представить не мог, какая роль уготована «Славянскому базару». И нам удалось объединить представителей 70 стран. Людям растерянным как никогда важна была надежда, которую дал фестиваль. Для белорусов фестиваль стал одним из символов независимости. Неудивительно, что фестиваль укоренился на земле, которую можно считать колыбелью белорусской культуры. Сегодня фестиваль — конкурс вокального мастерства. Подчеркну — конкурс профессионального мастерства, а не шоу-технологий, созданных лишь для имиджа и желания потешить чье-то самолюбие. Он существует во имя людей, дружбы и единства, потому что только в единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды — подытожил Александр Григорьевич.

На сцене легендарного Летнего амфитеатра участники молодежного конкурса исполняли славянские хиты под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь. Украинка Рената Штифель спела «Рiдна мати моя» и получила 66 баллов при общем балле в 133. Настя Киль из Германии показала «Свет твоей любви», оцененный жюри в 53 балла (111 в сумме). Представительница Эквадора Ванна исполнила «Дорогой длинною», развернув флаг своей страны и заслужив 64 балла (122 в общей сложности). Череду выступлений конкурсантов разбавил динамичный номер председателя жюри детского конкурса Филиппа Жмахера. Результаты конкурсной программы: лира «Славянского базара» досталась Рухии Байдукеновой из Казахстана, гран-при детского конкурса завоевал Комнен Вукович из Черногории.

Громкие события фестиваля

В день гала-концерта на Площади Лауреатов состоялась церемония открытия «звезды» Николая Баскова. Натуральный блондин много шутил; полежал на именной звезде, поклонился и даже поцеловал ее. Сообщил собравшимся, что открывать именные звезды ему не впервой: первую артисту установили в Москве, вторую в Крыму. Витебск стал третьим городом.

Поначалу певец чувствовал себя прекрасно, но после открытия «именной звезды» отменил фестивальную пресс-конференцию «Звездный час», а также выступление на гала-концерте. Басков не смог получить из рук Александра Лукашенко премию «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Всему виной стало плохое самочувствие. Оказалось, что 45-и градусная жара весьма плачевно сказалась на Николае, у которого поднялась температура. Новоявленный «оскароносец» спешным образом покинул страну.

Зато украшением открытия стало выступление Аниты Цой. Певица, аккомпанируя себе на рояле, исполнила балладу «Пятый океан». Оказалось, что Цой училась в музыкальной школе по классу скрипки, и подавала большие надежды. Однако обязательным инструментом была игра на фортепиано, которому Анита отводила особую роль. Актриса долго скрывала свою любовь к инструменту, но на белорусской земле, решила рассекретить себя.

Через пару дней насыщенных будней, на фестиваль прибыл музыкальный критик Сергей Соседов, который по странным стечением обстоятельств попал на него «через тернии — к звездам». И сразу же оказался в больнице на операционном столе. В результате неудачно проведенной тренировки накануне у журналиста случился серьезный разрыв ахиллова сухожилия. После операции ему наложили гипс, а также сообщили, что на восстановление уйдет около шести недель.

Но все же настоящим событием стало исполнение на закрытии Николаем Носковым двух песен — «На меньшее я не согласен» и «Это здорово». Вместе с артистом пел весь многотысячный зал. Певец выехал на сцену в инвалидной коляске. Напомним, что четыре года назад 65-летний певец перенес ишемический спинальный инсульт и до сих пор не может самостоятельно ходить. Его правая часть тела парализована, но артист не бросил сцену. Он нашел в себе силы выступать и радовать своего зрителя.

Также в рамках фестиваля приняли участие: Лариса Долина и Глеб Матвейчук, Тамара Гвердцители, Стас Пьеха и Илона Броневицкая, Сергей Пенкин, Елена Ваенга, Диана Гурская, Хор Турцкого, Таисия Повалий, Алексей Панайотов, Наталья Гордиенко, Алиса Мон, Игорь Корнелюк, Роза Рымбаева, Руслан Алехно, Слава, Димаш Кудайбергенов и многие другие.

Юбилейный фестиваль

Одним из ключевых событий стало открытие памятной доски основателю фестиваля «Славянский базар» Родиону Бассу на здании дирекции культуры Витебска, где он проработал с 1976 по 2013 годы.

В юбилейный год выдавали паспорта. Первый паспорт директор фестиваля Глеб Лапицкий вручил прямо во время пресс-конференции бессменной ведущей мероприятия Елене Спиридович. Директор подчеркнул, что паспорта получат все, кто был на фестивале более 14 лет. Уточнил, что если по случайному стечению обстоятельств «долгожитель» фестиваля не получит ксиву, то досадное недорозумение быстро исправят. Для этого достаточно обратиться в дирекцию и назвать свое имя.

Под занавес были подведены итоги конкурса «Витебск-2021». Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко вручил специальный приз «Славянская надежда» Ирине Арсениевич (Сербия). Премию имени Владимира Мулявина увез к себе Мирза Селимович (Босния и Герцеговина). Специальный приз Парламентского собрания Беларуси и России получили Эмиль Кадыров (Россия) и Даниил Мышковец (Белоруссия). Специальную награду телерадиокомпании «Мир» вручили Абаю Серикову (Киргизия). Третью премию разделили Тофик Гаджиев (Азербайджан) и Иванна (Словения). Вторую премию также разделили — Даниил Мышковец (Белоруссия) и Рената Штифель (Украина).

Сигнал к окончанию ХХХ фестиваля «Славянский базар» дал грандиозный фейерверк.

Крайне насыщенной оказалась и программа остальных мероприятий фестиваля 18 июля. В летнем амфитеатре состоялся гала-концерт мастеров искусств Республики Беларусь «Крок By Крок» с участием «Песняров», «Сябров», Василия Раинчика, Александа Солодухи, Алены Ланской и других исполнителей. В выставочном зале «Духовской круглик» прошла презентация фотовыставки «Один день из жизни фестиваля 15 июля 2021 года».

Праздник семейного отдыха развернулся в Культурно-массовом комплексе отдыха имени Советской Армии. Спектакли «Мой большой маленький дедушка» Ольги Прусак и «Куклы Тима Талера, или Проданный смех» показали в белорусском театре «Лялька», а комедию «Зойкина квартира» Олега Анищенко представили на подмостках НАДТ имени Якуба Коласа. На Площади Победы состоялась акция Министерства внутренних дел Республики Беларусь «За безопасность — вместе».

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Фото автора.



