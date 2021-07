Вечно сияющая звёздочка по имени Элла

Lorde давненько не появлялась в медиапространстве — так уж получилось, что между постоянным коннектом с нетерпеливой аудиторией и обычной жизнью певица на некоторое время выбрала второе. Сначала привычная творческая пауза между альбомами, затем смерть любимой собаки и, в конце концов, пандемия. Она никогда не торопилась — на счету артистки всего два альбома — но это тот случай, когда лучше два метких выстрела, чем десять мимо цели.

Удивительным образом музыка новозеландской исполнительницы сохраняет в себе жанровую гибкость и смелые приёмы, при этом оставаясь популярной. Сегодня вокруг нас действительно много артистов, создающих нетривиальную поп-музыку, рискуя никогда не достучаться до масс, например, Кэролайн Полачек или Крис (Chris). Элла создает поп-продукт, который вызывает настоящую гордость: в 2013 году певица пошатнула мир подростковой попсы, показав, что она может быть поистине депрессивной, в меру циничной и лирически очень взрослой. В строках Lorde то и дело проскакивает насмешка над собой и своим полным противоречий возрастом:

«Baby, be the class clown

I’ll be the beauty queen in tears

It’s a new art form

Showing people how little we care»

«Pure Heroine» — чересчур удачный дебютник, проложивший Lorde дорогу к тому, о чём она поёт в песне «Royals». Этот трек, как и многие другие, — удивительный пример максималистского и протестного, но при этом взрослого и рационального взгляда на жизнь. Семнадцатилетняя девочка поёт о зависти, свойственной любому ребёнку из небогатой семьи, о взрывах, которые показывают по телевизору и которые пугают её, о наивных мечтах и почти что детской любви, полной недопониманий и ошибок. Певица не относит себя к «подросткам с белыми зубами» и говорит, что о городе, из которого она родом, люди никогда не слышали. Столь искренняя рефлексия — нечастый гость в радио эфирах.

С выпуском альбома «Melodrama» не очень уж много поменялось. Lorde осталась той же озорной девчонкой, ищущей своё место в жизни и периодически находящей его на подростковых тусовках. Элла детально описывает мир подростка, который не хочет взрослеть, и это может тронуть как людей моего возраста, так и тех, кто постарше, но при этом готов ненадолго вернуться к ностальгическим воспоминаниям. Талант писать жизненные и цепляющие тексты тоже никуда не делся, чего только стоят строчки:

«Oh, how fast the evening passes

Cleaning up the champagne glasses»

Что действительно выделяет второй студийник, так это продакшн, коим занимались такие именитые продюсеры как Джек Антонофф, Фрэнк Дьюкс и Кук Харрелл, до этого подарившие немало хитов знаменитым поп-певицам. Безусловно, участие этих людей сказалось крайне положительно на звучании альбома: прилипчивые мотивы в припевах стали куда сложнее и интереснее, чем на предыдущем полноформатнике, а также прибавилось моментов, способных удивить слушателя. Почти что трэповая драм-партия, внезапно возникающая из ниоткуда в песне «Sober ll (Melodrama)», и режущие слух эффекты в середине «Hard Feelings/Loveless» — тому прямое подтверждение. «Мелодраму» полюбили все: критики, искушенные слушатели и даже непривередливые зеваки, постоянно слушающие радио — и это абсолютно заслуженно.

К слову, у певицы есть аккаунт, где она обозревает луковые колечки. А ещё в феврале 2019 года она полетела не абы куда, а в Антарктиду — многие ли поп-артисты способны на такое вообще?

Своим последним синглом, который войдёт в грядущий «Solar Power», Lorde вновь громко заявила о себе и чётко дала понять, что подростковая драма отошла на второй план. Альбом обещает быть солнечным и тёплым, а тексты — ещё более осознанными и зрелыми. Не хочу ничего загадывать, но очень надеюсь, что звезда Эллы Йелич-О’Коннор, разгоревшаяся так ярко в прошлом десятилетии, будет и дальше освещать путь всем тем, кто хочет найти по-настоящему достойную поп-музыку.

Фёдор СУЧИЛИН.