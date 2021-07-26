{ 26 июля 2021 }

Что может быть сравнимо с прошлым столетием?

Рубрики: [Кино]  [Музыка]  [Фейсбук]  

В двадцать первом веке прошло уже двадцать лет — не так уж мало, в этот срок сто лет назад, например, уместился весь дореволюционный модернизм, вся любимая культура царской осени. А что мы видели за эти двадцать лет такого — нового, чего не было в 1999-м еще году, — что может быть сравнимо с прошлым столетием?

Сравнимо, что важно, не только в смысла таланта (одаренные люди, надо думать, никогда не исчезнут, хотя и меняют области своего приложения), но и масштабом влияния на «процессы», на общество как целое.

Ведь одно дело — написать хорошее стихотворение, и совсем другое — стать «Блоком», «Ахматовой» или «Маяковским».

Кто вспоминается?

Русская литература — ну, Прилепин. Можно его не любить (я отношусь неоднозначно), но уже ясно, что будет он и в школьной программе, и биографии его будут писать, и улицы называть в его честь.

Последний большой русский поэт в прежнем смысле был Воденников. Дальше либо авторы а ля американские кампусы, которых читают только другие авторы, либо «Асадов».

А кто режиссер? Вероятно, никто. Никакого нового Балабанова-Германа-Муратовой не имеется.

Музыка — «легкая» — пустота. Отказываюсь верить, что оксимироны и моргенштерны могут заместить Егора Летова и Петра Мамонова. Последний народный певец был Шнуров, а до него — Земфира, но и они возникли в прошлом веке.

Актеры? — могли бы быть, но девяносто процентов времени они снимаются в таком потоке кала, что у них в любом случае нет шанса сделаться кем-то вроде Никулина, Леонова или Смоктуновского. Для этого нужны такие фильмы и такие роли.

Есть, может быть, новые великие балерины, оперные певцы и академические исполнители, но об этом я мало знаю.

А что еще?

А еще есть Навальный. Не хуже, чем в двадцатом веке, чем Керенский, например. Но лучше бы его не было.

Вот и все.

Небогато, прямо скажем.

Кого добавите?

Дмитрий Ольшанский


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