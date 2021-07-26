Борьба с книгами

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поторопился разъяснить причины санкций, которые СНБО ввел против российского ритейлера — компании Wildberries — «Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам — не место на Украине».

Так что украинские санкции это совсем не про одежду и спортинвентарь. Это — про книги.

Профессиональные «заукраинцы» привычно морщат носы, когда киевский политический режим называют нацистским. Мол, это — циничная пропаганда.

Только видите ли в чем дело, костры из горящих книг, так же как дымящие трубы Освенцима, до сих пор являются самыми узнаваемыми иллюстрациями гитлеровской Германии.

С 2017 года книги из России можно ввозить на Украину только при наличии специального разрешения (аусвайса?) или максимум в количестве 10 экземпляров в ручной клади.

Продажи книг только в первом полугодии 2021 году, согласно данным Книжной палаты Украины, упали в 2,3 раза.

В ЕС принято считать, что выпуск в год менее 2,5 книг на одного человека приводит к культурной деградации населения. На Украине же к 2020-2021 гг. этот показатель снизился до 0,8.

Очевидно, и эти цифры для украинских властей кажутся слишком опасными. Новые санкции против российских интернет-магазинов, должны окончательно закрыть возможность для граждан Украины покупать русские книги.

На европейском континенте сегодня нет больше ни одной другой страны, которая боролась бы с книгами. Но, в Киеве по этому поводу совершенно не переживают. Строительство украинской политической нации требует постоянных жертв.

И даже если жертвой становится национальная культура, образование, наука, остатки которых продолжают говорить по-русски, для профессиональных украинских патриотов это не слишком высокая цена.