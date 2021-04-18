Блудный сын может, так и быть, вернуться под отчий кров

Джозеф Байден, президент Соединённых Штатов сим заявить соизволил, что Россия оказалась за рамками мирового сообщества, а он её, так и быть, готов пригласить обратно, по поводу чего с Путиным встретиться готов, и теперь только от того зависит, откроются для него врата в царствие Б-жие, сиречь в клуб избранных, который Соединённые Штаты крышуют, или нет. Счастье-то какое!

Чего в этих словах больше, понтов, самодовольства, самоупоения, глупости или фантастического непонимания того, как мир устроен и куда он движется, не будем даже пытаться угадать. Ну, Байден — он и есть Байден. Как говаривала покойная мама автора: «Тяжело больной человек». Что, впрочем, в полной мере соответствует состоянию страны, в которой его не так давно избрали президентом.

Если полагать, что цель и задача «мирового сообщества» оттенять величие Соединённых Штатов, служить им и их интересам, поступаясь во всём интересами собственными, следовать в фарватере их политики и быть за предоставленную возможность быть при них на вторых-третьих ролях благодарным, то на кой дьявол нам сдалось такое сообщество? Если за этим стоит ещё хоть что-нибудь, хотелось бы это «что-нибудь» увидеть.

В принципе, с точки зрения маркетинга, ход правильный. Назначаешь себя самодержцем, свою страну — лидером всего мира, и банкуешь. Главное, красивое название придумать: не просто мира, а «свободного мира», «демократического мира», «развитого мира» или ещё какого-нибудь, попышней поименованного, чтоб очередь на вход стояла, как в элитный клуб. Лохов так и разводят.

Горбачёва, во всяком случае, именно так взяли за жабры — на гольном тщеславии и удивительном непонимании, что чего стоит в этой жизни. Ельцина тоже. У Путина такого качества ещё никто не находил, тем более, что и ему, и тем, кто его окружает, так долго и упорно объясняли, что они никто и звать их никак, что реверансы Байдена совсем не в тему. Ну, как, когда и для чего наш Первый будет с ним встречаться, решит он сам.

В конце концов, он уже столько американских президентов видел, от Билла Клинтона до нынешнего… Есть с кем сравнить. Тем более, что нам от Штатов нужно? Первое дело: всё вернуть к тому уровню отношений, который у нас был до 2014 года. Второе: чтобы духа их не было на постсоветском пространстве, которое есть сфера чисто российских интересов. Третье: то же самое по Восточной Европе. Четвёртое: янки, гоу хоум из всей Евразии.

На это они не пойдут с гарантией. И ни на что не пойдут. Ни о какой «стратегической стабильности» в отношениях с Америкой речь не идёт, не шла и идти не может. Идёт она о том, нагреют нас и разведут в очередной раз, или нет. Не более, чем. Америка живёт по принципу: всё, что наше — наше, всё, что ваше — наше, и всё, что между нами — тоже наше. И не пошла б она со своими «щедрыми» предложениями в з-дницу?

Именно там им самое место. Как и претензиям на мировое лидерство. И уготованному американцами России месту в «мировом сообществе». Да и сообществу этому, как таковому, коль скоро оно представляет собой то, что представляет. Как там было у Дюма, насчёт того, что: «Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер слишком мало»? Тот самый случай. Точь в точь, по классику.

Слишком мало, слишком поздно, слишком невнятно и совершенно неубедительно. Очередное толчение воды в ступе на тему: повесить ишаку морковку перед носом и пусть за ней бежит, пока не сдохнет от усталости. Нашёл же Байден для нас «мотивацию»! В стиле: «блудный сын может, так и быть, вернуться под отчий кров». Смешно и грустно. Кто только ему эту чушь подсказывает? Камала Харрис, что ли?!