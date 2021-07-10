В июле в кинотеатрах смотреть почти нечего

«Спасибо» специфике летнего сезона и коронавирусу. Вот, к примеру, как выглядит июль: всего 5 премьер, первая из которых уже получает весьма посредственные оценки, а вторая скучно и ожидаемо стала хитом.

1 июля. «Джетлаг»

Режиссёр: Михаил Идов

В ролях: Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Ауг

Очередная любовная история про счастливую пару, которая вдруг стала несчастливой, разругалась, неизвестно на какие деньги разъехалась по разным уголкам земного шара. А потом оба поняли, что жить друг без друга не могут.

8 июля. «Черная вдова»

Режиссёр: Кейт Шортланд

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс

Проект в представлении не нуждается. Синопсис тоже всем известен. И всё же это очередной гимн феминизму, который, впрочем, прозвучит явно громче и богаче по сборам, чем в исполнении «Мулан».

15 июля. «Пороховой коктейль»

Режиссер Навот Папушадо

В ролях: Карен Гиллан, Лина Хиди, Карла Гуджино

Красотка Сэм – наёмный убийца. Но когда под пулями оказывается восьмилетняя девочка, главная героиня переворачивает свою жизнь на 180 градусов и превращается в защитницу.

22 июля. «Время»

Режиссер: М. Найт Шьямалан

В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл

Индийский режиссёр славится запутанными мистическими сюжетами. Правда, в последние лет 15 заигрался с этим. А ведь мы так соскучились по работам уровня «Шестое чувство». В основе сюжета – графический роман «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Питерса, который вышел в 2013-м и стал хитом. Быть может, хотя бы эти рамки, в хорошем смысле, сдержат воображение автора фильма?

29 июля. «Круиз по джунглям»

Режиссёр: Жауме Кольет-Серра

В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джек Уайтхолл.

Брат и сестра ищут уникальное дерево, которое станет лекарством от всех болезней. А «Скалу» в этом фильме сделали капитаном небольшого парохода.

Негусто, конечно. Но зато Остапу Бендеру хорошо. Неспроста вторую часть кинотрилогии – «Бендер: Золото империи» – передвинули с августа на середину июля. Шансов хорошо показать себя в прокате теперь у неё значительно больше.