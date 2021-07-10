Небесный локомотив расскажет о народной любви к погибшей команде

Вышел трейлер спортивной драмы «Небесная команда», посвященной самой пронзительной трагедии нашего спорта – погибшей в авиакатастрофе хоккейной команде ярославского «Локомотива».
Релиз картины – 9 сентября, и первая реакция зрителя – острое желание посмотреть на фоне неуверенности в собственной готовности к этому. Все-таки «гибель Локо» – это история, случившаяся на наших глазах, и рана еще слишком свежа. Правда, авторы фильма пообещали сделать акцент не на самой трагедии, а на любви, которой окружали команду ее фанаты, а стало быть нас, скорее всего, ждет не очередная слезодавилка, а честная и тернистая тропинка к катарсису.
В ролях: Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Андрей Мерзликин, Сергей Баталов, Никита Волков и другие. Консультировал фильм Вячеслав Фетисов.