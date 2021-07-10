Небесный локомотив расскажет о народной любви к погибшей команде

Съемки нового видеоклипа Доминика Джокера на песню «Дышу тобой» пройдут в фотостудии Loft 1905 (White Studio) 30 декабря 2013 года. Как сообщили в пресс-службе музыканта, сюжет клипа построен на life-кадрах. Сам Доминик Джокер выступает в роли рассказчика истории [Читать...]

К команде «Форсажа 7», которым занимается создатель «Пилы» и «Заклятия» Джеймс Ван, присоединился Джимон Хонсу («Гладиатор», «Кровавый алмаз», «Четыре пера»), сообщает Empire. Какая роль достанется актеру, пока не сообщается, так как сюжет держится в секрете. Известно только, что [Читать...]

Дэмиен Абрахам, фронтмен рок-группы Fucked Up расскажет о канадской марихуане в новой документальной ленте «Canadian Cannabis». В ней речь идет о легализации потребления марихуаны в медицинских целях в Канаде. В сети уже можно посмотреть первые 20 минут этой [Читать...]

2016, «Рипол-классик» В 2008 году лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров выпустил книгу «Юбка», а спустя два года обмолвился о замысле нового романа, действие которого должно было начинаться в 1962 году в Москве. В 2011 году появились первые намёки [Читать...]

Клементия записала новую песню “Небесный пилигрим” (музыка Александра Иванова, стихи Алены Свиридовой). По словам директора певицы, это баллада с элементами хип-хопа. Тем временем продюсер и аранжировщик певицы Александр Иванов (не путать с лидером группы “Рондо”) сводит вторую, юмористическую [Читать...]