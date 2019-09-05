Что смотреть в кино на этих выходных: сиквел «Оно», японская манга, Линклейтер и Тодоровский

Мы отобрали киноновинки, выходящие в текущий уикенд, на которые стоит обратить внимание, — «Оно 2», «Куда ты пропала, Бернадетт?», «Одесса» и «Царство».

Все фильмы стартуют в кинотеатрах 5 сентября 2019 года.

Оно 2

Режиссер: Андрес Мускетти

В ролях: Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Джей Райан, Финн Вулфард, София Лиллис, Джейден Мартелл

Проходит 27 лет после первой встречи ребят со зловещим клоуном Пеннивайзом. Главные герои уже выросли, у каждого своя жизнь. Но их спокойствие нарушает странный телефонный звонок, который заставляет клуб неудачников собраться вновь.

Вот и выходит долгожданный сиквел, пожалуй, самого феноменального хоррора. «Оно» Андреса Мускетти было действительно страшным и стало кассовым хитом по всему миру. Продолжения ждали не только фанаты Стивена Кинга и любители жанра ужасов, но и все те, кто просто любит хорошее кино. Остается только надеяться, что звездный состав для сиквела был выбран не в погоне за высокими сборами, а картина не пойдет по стопам типичного блокбастера.

Куда ты пропала, Бернадетт?

Режиссер: Ричард Линклейтер

В ролях: Кейт Бланшетт, Джуди Грир, Кристен Уиг, Лоренс Фишбёрн

Бернадетт — очаровательная женщина и талантливый архитектор. У нее есть все: прекрасный дом, замечательная дочь, успешный и любящий муж. Хоть она и выбивается из «безупречной» компании соседских мамаш, никто не мог представить, что в один прекрасный день Бернадетт просто исчезнет без следа. Она отправляется на поиски себя, пытаясь обрести счастье на краю света.

Перед нами новая картина оскароносного режиссера Ричарда Линклейтера — автора «Отрочества» и трилогии «Перед рассветом», «Перед закатом» и «Перед полуночью» с Итаном Хоуком и Жюли Дельпи. Он в очередной раз поднимает проблемы людей, прячущих несчастье за фасадом успеха.

Одесса

Режиссер: Валерий Тодоровский

В ролях: Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт, Евгения Брик

Одесса, август 1970 года. Жара, город забит курортниками. В гости к Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день прилета в Одессе объявляют холерный карантин, и город закрывают. Приехавший на пару дней Борис погружается в мир, измененный серьезной опасностью. Вскрываются семейные тайны, случаются невероятные события и даже большая запретная любовь.

Новая картина Валерия Тодоровского была выбрана в качестве фильма, открывающего кинофестиваль «Кинотавр», что уже многое говорит любителям хорошего кино. Критики высоко оценили картину за отлично переданную атмосферу Одессы советских лет, многим возвращающую ощущение детства.

Царство

Режиссер: Синсуке Сато

В ролях: Кэнто Ямадзаки, Рё Ёсидзава, Масами Нагасава, Канна Хасимото, Каната Хонго

Китай, период Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств ежедневно тренируются в искусстве меча двое сирот-простолюдинов, мечтающих стать великими генералами. Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты. Хватит ли им сил, храбрости и безрассудства, чтобы выжить в таких условиях и изменить мир к лучшему?

Японская картина в российском прокате — это само по себе редкое событие. К тому же «Царство» является достаточно удачной экранизацией культовой манги — со всеми характерными для нее художественными приемами, динамикой и эмоциями. Такое зрелище однозначно заинтересует ценителей современной и древней восточной культуры, а также, как ни странно, «Игры престолов» — со свойственными сериалу дворцовыми переворотами и массовыми батальными сценами.

Павел СОЛОМАТИН.