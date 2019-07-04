Что смотреть в кино на этих выходных: Человек-паук против лучших фестивальных фильмов

Мы отобрали киноновинки, выходящие в текущий уикенд, на которые стоит обратить внимание, – «Человек-паук: Вдали от дома», «Паразиты» и «Тренинг личностного роста».

Все фильмы стартуют в кинотеатрах 4 июля 2019 года:

Человек-паук: Вдали от дома

Режиссер: Джон Уоттс

В ролях: Том Холланд, Зендая, Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Фавро, Тони Револори, Джей Би Смув, Мартин Старр, Мариса Томей, Коби Смолдерс, Дж.К. Симмонс

Питер Паркер, он же – Человек-паук, отправляется с одноклассниками на летние каникулы в Европу. Однако перспектива отдыха начинает выглядеть очень зыбко, когда Ник Фьюри обращается к нему за помощью. По всему миру появляются могущественные элементали, вызывающие страшные разрушения, а победить их пока удалось только одному человеку – таинственному Мистерио.

Сезон хороших летних блокбастеров в этом году начинается с нового «Человека-паука». Яркое и зрелищное кино про супергероев, первую любовь, массовые разрушения и современные технологии. Понравится и юным зрителям, и более взрослой аудитории, еще помнящей первого «Железного человека» (и способной оценить пасхалки оттуда).

Паразиты

Режиссер: Пон Джун-хо

В ролях: Сон Кан-хо, Чан Хе-джин, Чхве У-щик, Пак Со-дам

Бедная и довольно сплоченная корейская семейка в лице родителей Ки-тхэк и Чхун-сук, а также их отпрысков – сентиментального Ки-у и циничной Ки-джон – обитает в жалком полуподвале, ежедневно силясь «словить» соседский вайфай и коллективно благодаря Господа в случае успеха операции. Из способов заработка у них – сборка коробок для местной пиццерии и многочисленные «планы» по выживанию (читай, аферы). Герои находят золотую жилу в виде богатой и доверчивой семьи корейских буржуа, на удивление не смыслящих практически ни в чем – ровно так же, как и их нищие подопечные.

Корейский кинематограф обладает самобытностью, порой переходя грань эстетического. Фильм смешал в себе множество жанров и небанальный нарратив, постоянно сбивая зрителя с толку и обманывая ожидания. «Паразиты» стали однозначным фаворитом Каннского фестиваля, вызывав там овации и получив первую в истории южнокорейского кино награду за лучший фильм.

Тренинг личностного роста

Режиссер: Фархат Шарипов

В ролях: Дулыга Акмолда, Гульжамал Казакбаева, Ержан Тусупов, Филипп Волошин, Асель Калиева

Обычный банковский клерк Канат переживает кризис среднего возраста. К сорока годам он перестал мечтать и не видит смысла в своем существовании. Но все меняется с появлением в его жизни успешного Даника.

Еще одна картина для любителей авторского кино, на сей раз – из Казахстана. Криминальная драма впечатлила зрителей и критиков настолько, что получила главный приз ММКФ.

Павел СОЛОМАТИН.