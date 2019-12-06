{ 6 декабря 2019 }

Что смотреть в кино на этих выходных: Рождество, Бруклин, Аэронавты

Рубрики: [Кино]  

Задаётесь вопросом: «Что же посмотреть на выходных?». Наша  рубрика поможет вам найти самый подходящий вариант. Хотите в кино? Мы подскажем, на что лучше сходить.

 

Война токов

Режиссёр: Альфонсо Гомес-Рехон

В ролях:Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Майкл Шеннон, Николас Холт, Кэтрин Уотерсон и другие.

 

Многострадальный проект Тимура Бекмамбетова и режиссёра инди-хита «Я, Эрл и умирающая девушка» Альфонсо Гомес-Рехона наконец-то добрался до отечественных экранов – через два года после своей мировой премьеры! «Война токов», собравшая первоклассный актёрский состав (Камбербэтч, Шеннон, Холт, Уотерстон и Холланд), расскажет о противостоянии двух великих изобретателей – Томаса Эдисона и Николы Теслы. Постоянное или переменное удовольствие вам гарантировано от просмотра этого фильма – вы можете уже узнать во всех кинотеатрах.

 

 

Сиротский Бруклин

Режиссёр: Эдвард Нортон

В ролях: Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис, Черри Джонс и другие.

 

Эдвард Нортон возвращается в режиссёрское кресло с проектом, о котором он давно мечтал. Главная роль – также за ним. Лайонел Эссрог (Нортон) – одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решающий взяться за расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. Нортон-режиссёр умело деконструирует жанр нуарного детектива, переписывая его правила, однако, по всеобщему признанию, блистает в «Сиротском Бруклине» исключительно Нортон-актёр, для которого роль Эссрога получилась одной из самых тяжёлых и эмоционально затратных в карьере.

 

 

Рождество на двоих

Режиссёр: Пол Фиг

В ролях:Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон и другие.

 

Режиссёр Пол Фиг и актриса Эмма Томпсон, вдобавок к исполнению роли второго плана написавшая сценарий к данному фильму, решили сыграть на чувствах зрителей по-крупному. Во-первых, идея картины целиком и полностью основана на творчестве всеми любимого Джорджа Майкла и конкретно его самой популярной песне, вынесенной в оригинальное название (Last Christmas). Во-вторых, фильм пропитан заразительным рождественским духом, отчего празднично украшенные лондонские улочки смогут подарить любому из зрителей соответствующий новогодний настрой. И, в конце концов, на главной роли «Рождества на двоих» ― само очарование Эмилия Кларк, присутствие которой на экране способно искупить все грехи этого фильма.

 

Аэронавты

Режиссёр: Том Харпер

В ролях: Фелисити Джонс, Эдди Рэдмейн, Химеш Патель и другие.

 

Биографическая драма Тома Харпера повествует о легендарном полёте на воздушном шаре, совершенном в Лондоне в 1862 году. Действующие лица того полёта в картине были слегка подкорректированы: вместо двух мужчин-аэронавтов фильм Харпера рассказывает о полёте двух противоположностей – чопорного исследователя-теоретика (Рэдмейн) и взбалмошной девушки (Джонс), предпочитающей практику. Картина поражает своей красотой и техническими достижениями. Однако достичь особых сценарных высот у «Аэронавтов» так и не выходит.

 

 

 

 Вадим БОГДАНОВ.

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